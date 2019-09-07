【生活百科】揀啱冷氣機隔塵網可減致敏源　室內二手煙損濾網壽命

文：裝修佬 許多冷氣機只有很普通的濾網，過濾灰塵及阻止黴菌滋生效果非常有限，因此灰塵及黴菌會堆積在冷氣機的風道、熱交換器及風扇上，而多數冷氣機有許多位置是必須由專業人士拆機才能清洗到（市面上有許多冷氣機清洗劑，但這種方法洗不到冷氣機深處，因此效益有限），若沒有定期由專人清洗（常開啟冷氣的家庭，清洗間隔可能要低於一年），冷氣機反而會劣化空氣品質。許多使用者不知道要定期請專人清洗室內的冷氣機，或者以為自行清洗即可，因此造成空氣品質下降，令過敏及氣喘的患病率提高。

冷氣機是炎夏良伴，不過如何保養十分重要。（資料圖片）

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冷氣機外加靜電濾網甚至HEPA濾網、並定期更換，可以減少致敏源進入封閉的環境，減少過敏問題，但由於空氣傾向繞過濾網，因此沒有良好氣密設計的冷氣機仍須經常清洗（冷氣機過濾器的氣密設計很重要、與濾網效能及定期更換濾網一樣重要，有效的氣密設計才能確保進入冷氣機的空氣全部都經過過濾）。而如果要過濾有害氣體，還需要加入活性炭濾網或更有效的CPZ濾網。

除了定期清洗冷氣機濾網之外，亦可以考慮使用其他種類的濾網，填加效力。（資料圖片）

另外，二手煙毒性強、擴散快、難過濾、會大幅縮減濾網壽命，只有室內全面禁煙或室內吸煙區完全隔離（完全隔離的定義包括獨立冷氣或沒有冷氣、負壓隔離及管理好廢氣排放，在社會學上的定義還要有吸煙區不得提供吸煙以外的功能）才能大幅降低二手煙害，而室外在較為接近門窗處也必需禁煙。

同理也適用於燃燒金銀衣紙、燃香及廚房油煙。 但是就算空氣過濾設計良好，冷氣系統造成的溫度變化過大（如由悶熱的室外進入涼爽的室內空間）本身就有潛在危險，冷氣機被認為會引起哮喘（Vasomotor Asthma或Vasomotor Rhinitis），是在轉換氣壓或氣溫的情況下通常會引起的反應。如果想要減少溫差造成的影響，應該配合風扇使用，最好是讓整個空間都有微風吹拂；在微風吹拂下，可以將溫度調高仍有相同舒適度，不但更健康、也更省電。

如果在室內可以有微風，可以令冷氣機發揮更好功能。（資料圖片）

就算定期清洗冷氣機及擁有良好的過濾系統，緊閉門窗仍會造成二氧化碳濃度上升，因此由室外引進空氣也很重要，最好是引進經由過濾的空氣；如果要減少通風造成的能量損失，可以採用全熱交換機來引進室外空氣。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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