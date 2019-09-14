【生活百科】鑽窿上螺絲唔想有爆口？　裝修佬介紹法寶完美解決

文：裝修佬 組裝家具時，於一般普通木材上扭螺絲，通常問題都不大；但如果木板表面有飾面的話，直接上螺絲會容易鑽爆或破壞飾面。無論是肉眼可見還是用手觸摸，都會有「爆口」的情況出現。

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如果不想有「爆口」情況出現，就應使用「埋頭鑽咀」。首先在有飾面的板材上擴孔，扭螺絲時飾面就不會被破壞。當鑽出「Ｖ形」坑後就可直接扭螺絲。但緊記使用鑽咀或扭螺絲時要垂直，不然開出來的孔就會與螺絲面的形狀不配合，上螺絲後就會有空隙。

鑽螺絲看起來雖然簡單，但想鑽得好其實也是一門學問。（裝修佬短片截圖）

小貼士：

使用「埋頭鑽咀」時，可以先量度螺絲面直徑與「V形」坑的直徑是否一樣，如果直徑一樣，扭上螺絲就可以達到完美的效果。

如讀者對裝修事務有任何問題，可到「裝修佬」專頁提問。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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