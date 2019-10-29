婚後2日即後悔？　台男娶女神妻一夜崩壞　公開素顏照惹網民擔心

想一秒激嬲老婆有很多方法，這名台男卻偏偏選擇最痛苦的「死法」。一名新婚人夫日前在facebook發文抱怨，指自己明明娶得美人歸，詎料一覺睡醒，身旁的漂亮老婆竟變成歪嘴、反白眼的「陌生人」，坦言希望躺回去繼續發夢，不願起身面對殘酷現實。照片引來過萬網民熱議，直指台男花式自殺勇氣可加，「我覺得你離天堂不遠了」，不少人也笑言擔心其安危。

台男上周六迎娶漂亮有氣質的女神老婆，不過2日後則疑似「貨不對辦」。 （fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該台男昨日在facebook群組「爆廢公社」發文，分享自己上周六（26日）剛成為人夫，詎料完婚僅2日便有「怨言」。他說記得當日娶了一個美麗漂亮的老婆，但忙完婚禮太累，一回到家便倒頭大睡，翌日早上起床見到枕邊人時，竟大吃一驚，「原來我是做了個華麗的夢」，更問道：「我能再躺回去繼續做（夢）嗎？」

台男表示忙完婚禮太累，一回到家便倒頭大睡，翌日早上起床見到枕邊人時，竟大吃一驚。（fb群組「爆廢公社」圖片）

從他上載的2張照片所見，一張是老婆穿起婚紗的靚靚幸福樣，另一張的老婆則大素顏及穿上家居服，嘴巴微微張開同時反白眼、一手摸着下巴、一手扶着額頭，形象完全崩壞，跟本來有氣質的感覺極大反差。

大膽人夫的舉動引來超過1.5萬網民讚好，不過眾人紛紛擔心其安危，笑言「我覺得你離天堂不遠了」，又大讚他勇氣可加，「你還在新婚就準備丟掉生命嗎？」，亦有人認為這就是夫妻間的情趣，「看來你的婚姻生活一定充滿樂趣」。

（fb群組「爆廢公社」）