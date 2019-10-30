毛孩都參加「地味萬聖節」？　台狗主零成本為愛犬打造極可愛造型

隨著離10月底只剩下沒幾天，萬聖節的氣氛也進入到白熱化的階段，加上每年都有人才輩出，連電鍋跟科學麵都出來了，叫其他人如何比拚呀QWQ於是有位網友便反其道而行，既然其他人都出錢出力，他選擇發揮創意幫狗狗製作萬聖節服裝，不但製作過程毫不費力，甚至連預算都是0元！而成品照也博得網友滿堂彩～

台狗主零成本為愛犬打造極可愛造型。（Facebook@爆廢公社）

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可愛造型零成本關鍵道具竟然係……即睇網民留言▼▼▼

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畢竟動物不像人一樣可以溝通，萬一辛苦製作結果被寵物甩個兩下就落幕，豈不是太不划算，因此不少網友都用過相同的招數，甚至還有升級毛巾的，雖然成本都低到不行，但一樣萌度破表啊～（點圖放大▼▼▼）

因為一張廚房餐巾紙就引來萬名網友的目光，看來原PO這套服裝應該做得很有成就感吧，明年再接再厲，我們等你喔A__A

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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