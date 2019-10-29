女兒怨萬聖節扮斷頭女鬼太逼真嚇親同學　台媽：出年扮行屍

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萬聖節即將到來，許多爸媽都會發揮創意幫小朋友精心裝扮，小男生通常都是英雄人物，小女生則是公主裝扮，但也有爸媽會特別將孩子打扮的與眾不同。一名女網友在Facebook分享友人女兒萬聖節的裝扮，竟然是驚悚的斷頭女鬼，女兒還抱怨同學看了不敢靠近，網友則大讚這個媽媽太有才。

原PO在Facebook「爆怨公社」貼出朋友的女兒今年萬聖節的裝扮，竟然是扮成斷頭女鬼，照片可見利用服裝巧思和視覺效果，小女孩就像拿著自己的頭一樣驚悚。原PO說小女孩回家後跟媽媽抱怨同學都打扮成漂亮的公主，但只有她特別不一樣，害得同學都不敢接近她。

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沒想到媽媽竟然嫌不夠恐怖，還說「明年來走《行屍》（Walking Dead）路線更酷」，讓小女孩聽了更加哀怨地說「我沒朋友了啦」。照片一貼出來，引來網友熱烈討論，多數網友都大讚媽媽太厲害了，不過也有少數人不認同把孩子打扮得太嚇人（點圖瀏覽網友留言▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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