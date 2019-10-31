台激靚女星懷孕6月私處生「暗瘡」　醫生逼驗血斷定：是疱疹！

藝人楊皓如個性直率、發言辛辣，是各大綜藝談話節目常客，近日在節目《女人28》分享在懷孕期間得了婦科疾病，醫生竟直接斷言「是性病」，讓老公當場臉綠了。

楊皓如表示自己屬於私密處容易感染體質，先前在懷孕期間外陰部突然長了一顆痘痘，但當下並沒有馬上就醫，沒想到痘痘竟越長越大，從一開始癢癢的變成疼痛感。

楊皓如表示懷孕期間外陰部突然長了一顆痘痘。（Youtube@迪克斯娛樂）

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楊皓如表示自己屬於私密處容易感染體質，先前在懷孕期間外陰部突然長了一顆痘痘，但當下並沒有馬上就醫，沒想到痘痘竟越長越大，從一開始癢癢的變成疼痛感。她就趁著產檢時順便問婦產科醫生：「下面長了一顆痘痘。」沒想到醫生竟當著所有也在排隊產檢的孕婦們面前直接回答：「長痘痘可能性病啦！你去旁邊驗血。」

醫生當著所有排隊的孕婦們說：「長痘痘可能性病啦！你去旁邊驗血。」（Youtube@迪克斯娛樂）

楊皓如尷尬表示，自己已經懷孕5、6個月，這期間都無發生性行為，不可能得性病。醫生一聽立馬反駁：「性行為會有潛伏期，妳不用跟我爭，驗血就知道。」陪在一旁的老公聽到臉秒綠。事後檢驗報告顯示，是因潮濕、濕熱引起私密處細菌感染「長泡疹」。雖然洗清冤屈，並無大礙，但楊皓如對於婦產科醫生過於直白回答依舊感到超無言，直呼：「太傷人了！」

楊皓如不時在網上分享子女的生活照。（FB@haojuju）

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