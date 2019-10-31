澳洲政府欲推人臉辨識上成人網　專家憂變駭客寶庫兼變大規模監控

「我已經年滿18歲」，相信最多人說過的大話。近日澳洲政府就計劃，要求色情網站公司讓用戶瀏覽成人短片之前，需要以人臉辨識技術確認其年齡。不過計劃就令不少人擔心會侵犯個人私隱，早前英國打算立法以其他形式，改善網上確認年齡的方法，惟因私隱問題而未有通過。

澳洲政府計劃要求成人網站使用人臉辨識技術，確認瀏覽網站的人已經成年。（資料圖片）

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根據澳洲內政部公佈的政策，以人臉辨識上網人士的年齡將可以避免未成年人士，以家長的證明文件避過年齡驗證步驟。他們又提到做法可以防止市民的身份被盜用，會支持在澳洲的經濟體系內增加使用人臉辨識技術，改善年齡驗證的程序。除了成人網站外，內政部亦建議為網上賭場引入人臉辨識。內政部提出網上人臉辨識的具體做法，網站可以比對用戶的照片及其已經在內政部登記的證件照片。

英國政府早前曾提出同類政策，要求以商業形式提供網上色情資訊的人士，需要確認瀏覽網站的人士已經年滿18歲，當中包括使用可以辨識傳統身份證明文件的第三方工具，或購入已經確定身份的證明卡。不過由於存在技術問題，令用戶可以繞過驗證，加上被質疑會引起私隱問題，不能確保個人的匿名性，甚至容易令駭客入侵，政策於最後關頭被煞停，未有正式通過。

計劃相信令不少未成年人士感到世界末日將要來臨。（《家有囍事》劇照）

有專家認為，澳洲政府的做法可能引起數個挑戰，首先國會的國會情報和安全聯合委員會最近才否決成立中央身份資料庫的法案，認為會導致大規模的監視，而且該法案亦未有提供足夠的詳細資料。亦有人擔心，類似做法會儲存大量個人資料，變相吸引駭客下手，對個人私隱而言是危機。

有代表色情事業的團體表明反對做法，認為只要互聯網供應商加強監護人設定即可，不過亦有防止性騷擾及家暴的組織支持，因為認證可以令兒童避免學到不恰當的性知識，「我們的服務對象之中，有兒童看完成人短片之後，以當中學到的方法性騷擾比他年輕的兒童」。

（綜合）