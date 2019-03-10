店員服式過分性感　居民轟似成人場所　加州比堅尼咖啡店遭釘牌

外國早有不少餐廳或咖啡店以穿着性感服飾的店員作招徠，不過近日美國加州一間比堅尼咖啡店就因店員衣着過於性感，遭到居民投訴，批評該店以咖啡為名，實則卻似成人娛樂場所。市議會上周二（5日）經過聽證會，一致通過維持吊銷該咖啡店執照的決定；咖啡店東主批評市議會裁決違反法例，惟仍表示將會搬走。

美國加州一間比堅尼咖啡店因店員衣着過於性感，遭到居民投訴，市議會最終維持吊銷該咖啡店執照的決定。（ig「bottomsupespresso」圖片）

+ 20 + 19 + 18

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

美國連鎖咖啡店Bottoms Up Expresso一向以性感店員作招徠，官方網站及社交帳戶不時貼出穿着比堅尼女咖啡師照片。該連鎖咖啡店自2015年起批出特許經營權，於加州中央谷地（Central Valley）設有多間分店，去年12月，該店於大峽谷市（American Canyon）設立分店，惟開業以來不斷遭到附近居民投訴，指咖啡師的服式過分性感，是以咖啡為名，實則猶如成人娛樂場所，有人甚至形容該店的業務是「偽裝成咖啡店的偷窺騷」。

大峽谷市的市政條例規定，任何店舖的店員工作時須遮蓋身體的特定部份，否則有關店舖將被列為成人娛樂場所。該市的社區總監谷巴（Brent Cooper）稱，今年1月初曾與咖啡店東主會面相討店員衣着問題，但店方堅持該店的咖啡師會穿着與其他分店相同的服飾。

Bottoms Up Expresso行政總裁威爾遜批評市議會的裁決違反法例，惟仍表示將會搬走。（ig「bottomsupespresso」圖片）

上周二（5日），市議會就Bottoms Up Expresso的牌照問題舉行上訴聽證會，維持吊銷該咖啡店執照的決定。咖啡店行政總裁威爾遜（Nate Wilson）批評市議會的裁決違反法例，重申咖啡店並非成人娛樂場所，惟因不想浪費納稅人金錢與市政府展開訴訟，決定將會搬走。

代表咖啡店特許經營商Mudwater LCC的律師安典勞（Ralph Andino）亦指，自開業以來從沒有官員看到店內員工穿着所謂「令人反感的服裝」，又批評「聽證官的決定是基於假設，而非確定來源或資訊」。

Bottoms Up Expresso早前於奇科市（Chico）開設分店時，曾因位置接近舞蹈學校而引起爭議。（ig「bottomsupespresso」圖片）

事實上，該咖啡店並非首次因店員衣着而遭到審查，該店早前於奇科市（Chico）開設分店時，曾因位置接近舞蹈學校而引起爭議，當時行政總裁威爾遜形容，該店是「優雅的企業」，為客人提供「優質的服務和飲品」，而店員的衣着「絕不比在海灘所見到的人暴露」。

（綜合）