台灣中佬娶細26歲高顏值越南妻　網曬合照引網民葡萄　質疑係廣告

正所謂「隔籬飯香」，不少人未能搵到另一半，都不抗拒試試跨國婚姻。台灣有男網民日前在facebook群組貼出與越南老婆的合照，兩人恩愛合照放閃，台男認老婆比自己足足年輕26歲，而相中嫩妻年輕美貌引起網民熱烈討論。

台灣中年男子在facebook群組「越南妹台灣仔」，貼出與越南籍老婆開心出遊的合照。（facebook圖片）

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台灣一名中年男子在facebook群組「越南妹台灣仔」，貼出與越南籍老婆開心出遊的合照，還加一句感性告白：「剛好遇見你，餘生都是你。」從照片可見，兩人親密地肩靠肩，十分甜蜜，該女子外表甜美，膚色白淨眼大大，顏值相當高。

不少人都紛紛送上祝褔，大讚樓主老婆真漂亮，「這是一篇人生勵志文」；但亦有人質疑兩人無論衣着和樣貌都顯得出年齡上有差距，有好奇網民甚至留言問兩人差多少歲，樓主其後坦白透露跟妻子相差26年。

在一片祝褔的聲浪中，有網民卻質疑是否中介婚姻公司廣告，「中介貼恩愛照拉客，準備帶不知情人士去越南屠宰」，呼籲大家要提高警覺。

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