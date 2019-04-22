「越南黃心穎」床戰片瘋傳　女主角網紅藥劑師杜陳映遭起底

（內容更新：片中男主角曾被指是越南網紅杜陳映（Trâm Anh）閨密好友的丈夫，近日越南傳媒報道，男主角應是另一場婚禮的新郎，而杜陳映並非婚禮的伴娘，男子則是其前男友。） 「安心偷食」事件近日成為香港城中熱話，而越南亦有網紅性愛影片流出，網民藉着片中男女的身體特徵，認出女方是當地網紅藥劑師杜陳映（Trâm Anh），而男主角則是一場婚禮上的新郎。杜陳映一度被指是婚禮上的伴娘，被質疑偷食閨密的丈夫，被網民揶揄為「越南黃心穎」。事件近日更衝出越南，在內地、台灣及東南亞地區瘋傳。 床戰影片流出後，杜陳映將個人facebook和Instagram帳號關閉，令不少人認為她等於默認事件。不過，越南傳媒其後再報道，片中男主角是另一場婚禮的新郎，有指他是杜陳映的前男友，懷疑是影片流出的源頭。

杜陳映（Trâm Anh）原是一名藥劑師，因長相甜美、身材姣好而小有名氣，去年在參加電視配對節目後更爆紅。（網上圖片）

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杜陳映（Trâm Anh）在越南當藥劑師，因長相甜美、身材姣好而在當地小有名氣，去年在參加電視配對節目後更爆紅，社交網帳戶約有20萬名粉絲，她曾透露有澳洲籍的越南裔男友。不過，近日網上卻瘋傳共9分多鐘的性愛影片，不少網民憑身體特徵，包括身材及面貌輪廓，以至肚臍上的痣位置，認出片中女子是杜陳映。

杜陳映（左）曾擔任閨密的伴娘，其閨密與片中男主角的太太樣貌相似，故一度令人誤會她偷食閨密丈夫，但片中男主角其實是另一場婚禮的新郎。（網上圖片）

網民亦憑片中男子後頸的一條紋身圖案，認出男子是一場婚禮的新郎。由於杜陳映曾擔任閨密的伴娘，而其閨密與片中男子的妻子樣貌有點相似，不少人「對號入座」，指杜陳映「偷食」閨密的丈夫，有關版本連日在網上瘋傳，令不少人責罵杜陳映不知廉恥，「說是閨密，沒想到最後是老公歸me」、「那男人怎麼對得住老婆？」。

不過，最新說法指片中男子是杜陳映的前男友，目前影片流出，杜陳映亦是受害人，而醜聞曝光後，杜陳映有份參演的電影即受影響，她為此向導演致歉。

（綜合）