越南17歲孖妹着奧黛索爆　清純樣貌超好身材　網民：點樣分姊妹？

越南傳統服裝奧黛（Ao Dai）最能突出女性美態，有甚麼比一位越南美女穿上奧黛更吸引？就是有兩個越南美女穿上奧黛！近日一輯越南孖生姊妹穿着奧黛的照片在網上瘋傳，皆因她們不只五官標緻，連氣質、化妝都一模一樣，清純的樣貌穿上奧黛後盡顯玲瓏浮突的身材，反差萌令網民追棒，更好奇如何分辨誰是姊姊、誰是妹妹？

越南孖妹Nguyen Thanh Hang和Nguyen Thanh Nga身穿奧黛了一輯照片，隨即在網上瘋傳。（IG「thhang191」圖片）

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該對孖妹的姐姐Nguyen Thanh Hang與妹妹Nguyen Thanh Nga居於越南安沛市，現年17歲，分別與兩間中學就讀高中。雖然仍是學生，但姊妹在社交媒體上已高人氣，追蹤人數都以萬計，其中妹妹的IG有多達12萬名粉絲，而姐姐的則有5.6萬名粉絲。

孖妹在IG的自我介紹分別是「日（Sun）」和「月（Moon）」，十分之有詩意，與她們斯文純情的風格很相稱。亦符合大家印象中的傳統越南美女形象，她們都擁有白皙肌膚、纖幼身材及修長美腿。

越南孖妹Nguyen Thanh Hang和Nguyen Thanh Nga十分受網民歡迎。（IG「thhang191」圖片）

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在網上瘋傳的寫真照，孖妹同穿上白色奧黛，化同樣風格的妝，服裝完全突出了她們的美好身段，纖腰與上圍顯得玲瓏浮突。姊妹都剪了一樣風格的短髮，髮尾同是鬈曲，網民都難以分辨誰跟誰，不禁探問：「如何分清誰是姊姊、誰是妹妹？」

越南孖妹Nguyen Thanh Hang和Nguyen Thanh Nga爆紅，如果看她們的單獨照，不少人都分不出是姊姊還是妹妹？（IG「thhang191」圖片）

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原來這一對孖妹曾是「同班同學」，但老師和同學都未能將她們分清楚。其實如果細心看看她倆，會發現姐姐的面形較圓，而妹妹除了面形較長，頭髮亦比較直。除了外表有細微的分別外，她們的性格和喜好亦十分相近，都喜歡貓、看電影和煮食，且經常都會在一起。

（綜合）

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