【好人好事】拾荒伯伯捱餓飲剩水　熱心台女買炒飯助燃眉之急

日行一善連人都變得特別容光煥發！最近台南有女子於等待巴士到來時，遇見一名拾荒伯伯在旁邊坐下，之後從回收袋中拿出膠樽喝水，更倒在手上沾濕直接抹臉。該女子見狀於是熱心上前關心伯伯，他即坦言已捱餓一段時間，對方於是在附近買盒炒飯解決伯伯的燃眉之急。不少網民力讚女子是天使，「做善事會有福報」、「超有愛心的妹妹」。

最近台南有女子於等待巴士到來時，遇見一名拾荒伯伯在旁邊坐下，之後從回收袋中拿出膠樽喝水，更倒在手上沾濕直接抹臉。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該好心女子近日於facebook群組「爆廢公社」撰文分享經歷，當時她於台南機場外坐着等待巴士，其間遇到一名執垃圾的伯伯拿着回收袋坐在旁邊。樓主稱：「在這麼熱的天氣裏，我看着他突然從回收袋翻出一瓶水來喝。那不知道是誰喝剩下就剛好被他撿到了」。

後來樓主得悉伯伯已捱餓一段時間，於是馬上在附近買盒炒飯解決伯伯的燃眉之急。（fb群組「爆廢公社」圖片）

後來伯伯更倒水在手中沾濕抹臉，但一直也抹不走臉上的污垢，好心的樓主見狀就上前問伯伯是否需要濕紙巾，不過他一口拒絕。後來伯伯又開聲問樓主：「妹妹你有麵包嗎？」樓主即答道沒有，更反問：「伯伯你肚子餓嗎？」

對方之後才坦白承認自己已捱餓了一段時間，樓主聽後馬上在附近找麵包店，但最後失敗。她不想空手而回，唯有買盒臘肉炒飯贈送予伯伯。對方接過後非常開心地吃着，樓主當刻見到伯伯的笑容亦感到快樂。

不過她指之後亦曾質疑自己的做法，而且媽媽曾說過不要離陌生人太近，但樓主最後解釋：「我能幫的不多，希望伯伯能吃飽，畢竟我能力有限也無法給予金錢支援。」

大批網民留言力讚樓主擁有菩薩心腸，「謝謝你的善心」、「超有愛心，謝謝你」、「好溫馨喔！好心有好報」、「當下幫助人的心才是最可貴的」、「心美人自然就美」。

（fb群組「爆廢公社」）