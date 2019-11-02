B女超聲波舉反V手勢遮面激阿媽　網民：英國最無禮BB

以超聲波知道胎兒最新情況是父母最期待的事。英國倫弗魯郡（Renfrew）有年輕媽媽近日在Twitter貼出一張超聲波相，見到胎兒竟然用手做具侮辱意味的「反V子手勢」，而且更擋着右臉，令媽媽哭笑不得，不禁笑言女兒像叫媽媽「滾開」，媽媽坦言需要回到醫院照多次超聲波，笑稱小寶貝下次記得合作露全相，網民笑言胎兒是「英國最無禮貌的BB」。

在超聲波照片中，胎兒勁鬼馬舉反V手勢，激死阿媽！（「Jemma Houston」Twitter圖片）

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21歲的準媽媽休斯頓（Jemma Houston）周二（29日）到醫院進行超聲波檢查，未料看到胎兒擺出「三七面」，嘴巴微張，右手比出粗俗的反V字手勢。休斯頓將照片上傳到社交網站，表示胎兒像叫媽媽滾開，「我們的小惡魔不合作，所以我要再去重新照一次……今次請妳記得要露樣」。

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台灣也有網民大曬仔女的百厭超聲波相！

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休斯頓稱，她和另一半在看到照片時感到既驚訝又有趣，另透露B女每次照超聲波都特別百厭。由休斯頓今年4月懷孕至今，因為胎兒在超聲波檢查時經常沒有朝向正面，令她往往要返回醫院再找超聲波；而在第16周進行性別檢查時，她同樣因胎兒「交叉腳」而必須重來一次。

（每日郵報、鏡報）