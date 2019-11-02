台網紅空姐帶攝影師返家偷情　夫拍片成功控通姦　最終反要坐監？

台灣張姓網紅空姐去年被揭發與洪姓攝影師搞婚外情，慘戴綠帽的唐姓丈夫在facebook爆料，控訴二人多次在家中性交，甚至在兒子的床上偷情。丈夫花了百萬台幣購買攝影器材，成功拍到妻子帶男子回家性交的片段，最終二人因妨礙家庭罪成判刑3個月，姦夫需另付20萬台幣（約5萬港元）予唐作精神賠償。不過，張離婚後指唐曾威嚇公開性愛影片，認為令自己聲譽受損，控告唐加重誹謗，他日前被判入獄3個月，容許上訴。

張姓網紅空姐在facebook及IG有多達17萬追蹤者。（事主fb圖片）

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事件女主角是32歲張姓網紅空姐，因身材美好及樣貌甜美，在fb及IG有多達17萬人追蹤，她與唐姓丈夫結婚6年，育有一名兒子，不時上載家庭照放閃。張去年離職專心打理網紅事業，唐為她找來洪姓攝影師，未料竟變相幫自己「戴帽」。

張和洪搭上後，多次帶對方回家做愛，唐仍懵然不知妻子已出軌。直至有天聽到兒子隨口說起，「媽媽和叔叔每天聊」，唐偷看妻子手機，發現她和攝影師的露骨對話，如「想舔妳全身」、「濕了嗎」、「天天打砲」之類，這時才發現自己戴了很久綠帽。

張姓網紅空姐和丈夫以住會上載合照放閃，但其夫偶然下發現她有外遇。（事主fb圖片）

唐以妻子通姦而想提告，但律師稱訊息只是口頭說法，要有「性器交流」的證據才能起訴，於是他花重金百萬台幣在家中架設偷拍鏡頭。去年5月17日，洪藉拍片為名到張的家中，兩人在主人房地板性交，被拍下約4分鐘的性愛影片。唐掌握證據後欲告兩人通姦及離婚，與妻子簽下離婚協議書後，對方卻沒履行和解條件。

去年6月，唐在facebook群組「爆料公社」爆料，指控妻子與攝影師出軌，更在家中偷食，離譜地把夫婦和兒子的床都當成「戰場」，自己付出多年但被妻子背叛，更在帖文寫道「老公吃精神藥了，破百萬讚給影片」，還放出了身為網紅空姐妻子的IG和fb專頁等，又上載了她和姦夫的不雅對話截圖。相關帖文在網上引起熱議。

洪姓攝影師（圖左）在庭上承認與人妻通姦，但空姐網紅否認。（事主fb圖片）

張在丈夫帖文指控後，曾在網上反擊自己是「婚姻的受害者」，自稱2012年懷孕後就一直過着無性生活，生育後丈夫寧願自慰都不碰她，甚至曾對自己和兒子施暴。

對於通姦的指控，攝影師坦承罪行，而且描述的過程和唐爆出的情節相符，但空姐仍否認，又指控唐提供的影片是非法所得，不應列為證據。但檢察官認為，鏡頭架設的地方在夫婦的共同居所，她的丈夫有支配使用的合法權利。

與人妻通姦的洪姓攝影師自稱收入只有2.5萬台幣，有網民質疑他的收入不可能這麼低。（事主fb圖片）

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另外，唐認為洪的姦情對他造成極大精神傷害，要求洪賠償80萬台幣（約20萬港元）精神撫慰金，但洪辯稱自己的月入僅2.5萬元台幣（約6400港元），法官終判洪罰款20萬台幣（約5萬港元）。桃園地院去年底依妨礙家庭罪，判張女和洪男入獄3個月，再罰款9萬台幣（約2.3萬港元）。

張其後展開反擊，離婚後找出前丈用來威脅她要放上網的性愛影片，反告前丈加重誹謗，令自己聲譽受損。唐認罪，稱透過「爆料公社」散布消息，是想迫張盡快同意離婚及搬走，被桃園地院判刑3個月，但保留上訴權利。

（綜合）