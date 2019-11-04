最愛中式外賣薄餅　迷你豬肥到420磅　6消防員抬落樓逼減肥

英國消防局6名消防員最近完成了一項艱巨任務，就是將一頭重逾400磅的大肥豬，從一層高的單位拾級而下抬到地面，極度考驗消防員的體力和耐力！

今年兩歲的「小枝」（Twiglet）是名副其實的「大肥豬」，一來是因為牠確實份量十足；二來是牠本就屬於越南大肥豬（pot-bellied pig）品種。其實「小枝」兩年前只是隻小肥豬，當時女主人愛德華兹（Elaine Edwards）用60鎊（約610港元）買下牠，但無奈牠太喜歡吃中式外賣、朱古力和薄餅，加上足不出戶，只是利用貓砂盤如廁，以致身體不斷向橫發展，體重曾飆升至420磅，豬身長近兩米。

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其後愛德華兹在57歲時逝世，但家人卻無法將「小枝」帶離住所，因為牠太過害怕落樓梯。為了改變「小枝」的陋習，當地的消防員、皇家防止虐待動物協會（RSPCA），以及獸醫機構「綠色獸醫」（Green Vets）早前聯手合作，替「小枝」注射鎮靜劑，再利用吊索和擔架將牠抬出丁寧頓(Dinnington)的住所，然後拾級而下把牠抬到地面；整個救豬過程出用了6名消防員，總共花了3個小時。

「小枝」現棲息於舊居近五公里以外的樂威（Letwell）動物康復中心，中心受託人沃森（Chloe Watson）表示，「小枝」表現安靜，由於曾長時間逗留住所，加上受過感染，所以牠走起路上來有點不舒服，但職員替牠塗上藥膏後，身體狀況得以改善，心情都變得好了。雖然「小枝」仍未完全改掉陋習，偶然愛吃薄餅和烤餅，但牠已開始吃專供動物食用的食物和蔬果，而牠最喜歡的是葡萄，如今牠已成功減了21磅！