食客投訴外賣牛扒要多汁變茄汁湯　店家澄清劇情大逆轉

「吃個牛排請店家加多一些番茄醬（茄汁）結果會是什麼？」有台中食客近日外賣牛扒，下單時要求多茄汁，打開外賣盒時驚見醬汁多到滿瀉，遂上網呻爆。其投訴引起關注，沒料轉頭風向即180度逆轉，當店家澄清並展示其訂單後，樓主反被網民鬧爆是「西客」。

食客在fb發文，不滿牛扒店員工為他的餐點加過多茄汁。（fb「爆料公社（官方粉專專屬）」圖片）

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該名食客在fb群組「爆料公社（官方粉專專屬）」發文，稱昨日經foodpanda外賣一份牛扒，並形容有要求「多—些」茄汁；當外賣送到時，他指外送員曾對他說：「店家番茄醬加很多，我覺得他是故意的。」據樓主上傳的照片，外賣盒內盛滿茄汁，幾乎覆蓋所有食材，店員另在外賣盒寫道：「夠多嗎？不夠下次在（再）註明一下」。

樓主文中抱怨「打開後我覺得很扯（離譜），加很多我可以用湯匙挖掉沒關係，但這些字眼看了真不舒服」，疑惑表示：「我有看錯嗎？吃個牛排也要被嗆？」

不過，涉事牛扒店很快便在fb專頁發文回應，稱店家已向事主道歉。文中詳述事件因由，表示相關訂單的備註欄寫有「番茄醬加越多越好」，故店員便按要求加茄汁，並在外賣盒上寫了後來讓事主不滿的文句。

店家解釋，店員沒有挑釁客人的意思，「而是想提醒顧客如果醬料不夠下次可以再備註一次」；又指事主收到外賣後曾致電查詢，該店員當下已道歉。

店方續稱，已就外賣盒文字一事懲處該員工，日後會加強員工訓練，另外以後收到客人「醬料要越多越好」的要求，將以夾鏈袋盛裝。在店家解釋和展示手機訂單證明後，雖然有部分網民仍感到店員是故意，但大部分人認為問題出於食客身上，「加不夠又要被說店家小氣，加多了又要被抱怨」、「越多越好？這樣多到你滿出來還爆料真的不可取」、「自己要求還敢討拍（求安慰）」。

（facebook）

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