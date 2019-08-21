銅鑼灣西餐廳雞尾酒疑有蟲　食客直斥反胃：最不滿職員處理手法

外出用膳遇到劣食「中伏」事少，最怕就是食物衛生出問題！有網民向《香港01》投訴，稱日前（16日）與友人到銅鑼灣一西餐廳食生日飯時，竟於雞尾酒內發現一隻疑為曱甴的昆蟲，當場感到反胃。網民稱向職員反映事件後，侍應只「望兩望」便收走飲品，而經理亦在多番要求下才道歉，令他們非常不滿，直斥職員的處理手法比飲品中發現昆蟲一事令人感受更差，並指已向餐廳母公司及食環署投訴。《香港01》正就事件向涉事餐廳查詢，暫未獲回覆。

有網民指在時代廣場一西餐廳慶祝生日時，於雞尾酒內發現疑為曱甴的昆蟲。（讀者提供）

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該網民向《香港01》表示，昨晚與3名友人到位於銅鑼灣一西餐廳用餐兼慶祝生日，其間叫了一杯雞尾酒，但飲了幾口才發現杯內竟有一隻疑為曱甴的昆蟲，即時胃口全失甚至反胃。網民稱他們即時向一名女侍應反映事件，但對方只「望兩望」便收走雞尾酒，並無任何解釋或交代，之後便通知上司。

過了一會，一名疑為餐廳經理的職員走到該網民的餐桌，似是得知雞尾酒事件後特意關心他們的用餐情況，其間曾主動問及他們是否需要其他飲品或甜品。他們大感不滿，至少3次質問下，該名職員才道歉稱「唔好意思」。網民稱，職員在多次要求下才不情願地道歉，指對方的處理手法比飲品中發現昆蟲令人感受更差，破壞了整晚的用餐氣氛，直言「無諗過咁樣嘅中高檔餐廳service quality（服務質素）係咁」。

該網民續指，自己間中到涉事餐廳用餐，但卻是首次遇上同類事件，直言餐廳處理事件的手法令他非常失望，日後應該不會再光顧。他事後已向餐廳的母公司投訴，要求對方提供實則方法以避免同類事件再次發生，同時亦向食環署要求跟進事件。《香港01》正就事件向涉事餐廳查詢，暫未獲回覆。