電商衝雙11叫外賣員送果籃上泰山祈福　網民：一個敢點一個敢送

現在外賣愈來愈方便了，外賣員甚至可以上山下海送外賣，日前內地就有一名外賣小哥竟出現在登泰山的樓梯上，引來遊人紛紛拍照，原來他正送果籃到山頂的紅門宮碧霞祠給客人祈福之用。

網上流傳的圖片可見，有餓了麼外賣小哥出現在登泰山的階梯上，他抱着外賣箱艱難地爬山。（網上圖片）

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網上流傳的圖片可見，有餓了麼外賣小哥出現在登泰山的階梯上，他抱着外賣箱艱難地爬山，遊人見狀紛紛拍照。快遞小哥高先生表示，這個訂單是來自一個電商的客人，因為公司忙於準備淘宝雙11購物旺季，客人無法抽身，但又希望能到泰山祈求保佑事業大賺，於是下訂單，希望外賣員能幫忙將祈福的果籃送上山頂。

高先生本來認為太辛苦，不願意接單，但最後還是在對方多次遊說及協調下接單，後來他認為這也是一個鍛鍊身體的好機會。

這個訂單是來自一個電商的客人，因為公司忙於準備雙11購物旺季，無法抽身，但又希望能到泰山祈求保佑事業可以大賺，於是下訂單。（網上圖片）

對於這樣的外賣訂單，網民議論紛紛，有人稱「一個敢點，一個敢送」、「有錢不止能使鬼推磨，還能使外賣小哥爬泰山」，不過亦有人認為有點過分，「這腿得廢掉吧」、「上泰山還要200元門票」，不少也佩服外賣小哥體力真好。