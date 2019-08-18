地址填錯、馬路狂奔　台妹呻Uber Eats外賣員難做　網民齊錯重點

外送服務是目前最夯的行業，不過外送員必須接單才有收入，也因此許多人投入這行業後拚命的接單，甚至為了多接一點訂單騎車在路上狂奔，造成用路人的反感。一名正妹外送員在臉書上表示為了將餐點準時送到客人手上，不得已會搶快，有時候因為突發狀況而影響到下一單的時間，讓她體會到這真的不是份輕鬆的工作。她除了感謝客人的溫柔和耐心，也呼籲其他外送人員要注意自己和其他用路人的安全。

一名正妹外送員在臉書上表示為了將餐點準時送到客人手上，不得已會搶快（Facebook@爆廢公社）

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這名正妹外送員在「爆廢公社」上寫道外送員工作的時間雖然很自由，但當接到訂單後，每分每秒都在趕時間，就是為了能盡快將餐點送到客人手上。當然偶爾也會有突發狀況，例如餐點打翻、顧客地址填錯，這時候就得趕快打電話給客服，但每次都要轉接一堆才能接通，也影響到下一筆訂單的時間。原PO承認許多外送員為了搶時間，常常將安全拋諸腦後，也因此讓許多網友大罵外送員是馬路三寶，對此她呼籲其他外送人員要注意自己還有其他人的安全，畢竟晚到頂多被投訴、差評，但如果發生交通事故，恐怕損失的更多。

多數的網友都很體諒外送員的辛勞，留言打氣！（即睇網民留言▼▼▼）

也有人身有同感的說…（即睇網民留言▼▼▼）

這名正妹外送員因為長相甜美，讓網友忍不住的說羨慕，原PO也謙虛的回應「外送起來超像大嬸的」。此外，原PO貼出來的照片也讓網友眼睛一亮，有人發現她背着LV包送外送。（即睇網民留言▼）

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