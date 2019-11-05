家人畫筆記貼滿屋　文盲伯伯凌晨4點起身背書　終考到車牌勁感動

考車對不少人來說是難事，要應考多次才成功。有台男近日在Dcard討論區發文，稱其外公日前幾經辛苦終於通過駕駛考試，不但要學用電腦，不識字的外公更要設法準備筆試，台男的媽媽甚至展現畫功，將筆記轉為較易明白的畫作，貼滿全家，令一眾網民嘖嘖稱奇。

有台男在Dcard討論區發文，講述其公公考車牌的過程。（Dcard討論區圖片）

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該台男在文中指，外公不識字，故應考的是台語語音筆試，不過他不會用電腦，故令筆試難上加難，「光是滑鼠的操作，就讓阿公適應了一段時間」。由於外公要溫書熟讀資料，台男的媽媽遂以其精湛的畫功，盡量以畫代替文字，再貼在家中各個角落，務求讓外公「去到邊睇到邊」，寓生活於學習。

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台男表示，外公一開初已自覺不可能成功，但卻會一清早4點起床背書。他續指，幸好外公最終順利通過筆試和路試，「當時考完筆試時我媽媽跟他說聲辛苦了，阿公眼眶泛淚點點頭，真的讓我很感動」；而台男一家人更送外公一架新車。

帖文一出，即有大批網民留言讚好，又激讚樓主的媽媽「練得一手好畫功」，「這個圖真的太強，如果是我應該會直接彩色列印」、「筆記真的超讚又用心」、「看完很感動」。對於有網民擔心外公的駕駛安全，樓主則表示外公已通過所有體檢，「加上他是在鄉下工作或是買東西時行駛，那邊車子真很少」，家人也會叮嚀外公小心駕駛。

（Dcard討論區）

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