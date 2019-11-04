「1000萬求一路」背後金主現身　記者會爆金句：無錢點講愛？

早前報章和電視出現「1000萬求一路」的廣告，廣告背後神秘人終於現身。東華三院總理莊紫祥今日（4日）開記者會，表示舉行「1000萬求一路」比賽，希望用愛解決現時社會紛爭，記者會中他大爆金句，表示「愛畀錢架喎，你無錢點講愛啊？」，引來網民熱論。

莊紫祥稱「想用愛解決件事」，又指愛也要有錢。（張浩維攝）

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莊紫祥說「1000萬求一路」比賽設有多個回合，而參選人和評選人都可獲得酬金。參選人在各個回合勝出，一共可以得$3,088,888酬金，當中設有$88,888元的最佳演出獎；評審人可獲得700萬酬金，他又指方案要與民生相關。

莊紫祥稱「想用愛解決件事」，又指愛也要有錢，「你無錢點講愛啊？香港人好現實，飲水係唔飽㗎，食叉燒包係無咁好食㗎，鮑魚係好食啲㗎，係咪啊？所以我就想出埋啲錢咁樣囉」。

莊紫祥記者會上金句：

據了解，莊紫祥為哈爾濱市政協委員，成立莊紫祥慈善基金會，基金會網頁中表示莊紫祥「對構建和諧社會，光大中華民族更有堅實的心願及使命」。

對於莊紫祥以1000萬表達他的愛，一些網民不太受落「誠哥拎10億出黎都無講過嘢，你拎1000萬出黎講咁耐」、「解鈴還須繫鈴人」、「係咪嚟搞笑？」，亦有網民認為什麼方法都值得嘗試，「希望多啲人參加」。