【年度金句】盤點2019上半年十大難忘金句　「唔好搞我後面！」

轉眼間，2019年就已經過了一半。整整6個月的時間，無論社會還是娛樂圈，都發生了很多大事。隨著時間過去，或許我們不會記得整件事情的發生經過，但事件當中卻有一些金句，讓人銘記心中。

《開罐》為大家精選了10句金句，讓回顧一下2019年上半年的大小事件。不知道大家還記不記得這些金句呢？我們一齊來看看！

HK01攝

【1】大帥哥：「誰大誰惡誰正確」

發生月份：1月

2018無綫節目巡禮13部劇集之一——《大帥哥》在2019年1月大結局，其中的名言「誰大誰惡誰正確」更是城中熱話，因為其「萬能Key」的屬性而成為大眾的口頭禪。這一句金句，更可以取代「你講曬啦！」和「你話咩就咩喇！」。點解？因為「誰大誰惡誰正確」囉！

「依度我話事！」（《大帥哥》劇照）

【2】網民改歌：2月14顛沛流離，2月14曲折離奇

發生月份：2月

2月14日，可以說是單身人士的噩夢。據「情侶去死去死團」的格言：「對抗『戀愛資本主義』社會風氣」，以往大眾在2月14日，或許會選擇買光電影票，或者去單人匹馬去情侶餐廳。

然而，從這一年的2月14日開始，或許可以唱著這首由連登巴打合作改的歌——《眼紅日》，用你美妙的歌聲趕退正在拍拖的情侶。

小編打算每年2月每天去尖沙咀海旁唱。有沒有人Join？（LIHKG討論區截圖）

【3】網民改歌：「勝利佢藏有管制藥」

發生月份：3月

同樣是改歌，這一首《重犯利（勝利佢藏有管制藥）》完美表現出YG娛樂公司作為韓國最大型藥局的身份。

從BIGBANG的TOP吸食大麻，到勝利藏有管制藥，還有他捲入性騷擾及性交易等等爭議，網民將「YG藥局」的各種醜聞都包含在這首歌。最近iKON的隊長B.I.也被爆出吸毒事件，看來這首歌在未來，很有可能有更新版！

網民戲稱YG娛樂公司為YG藥局。（影片截圖）

【4】許志安：「我係一個壞咗嘅人」

發生月份：4月

本來許志安和鄭秀文被稱為「香港絕無僅有的童話」，但當許志安完美展示如何與黃心穎「安心偷食」，很多人都驚訝道：「童話已經幻滅！」

眼見事情已經在社會上形成不少的風波，許志安立刻召開記者會。雖然不知道是生理上還是心理上的問題，但他的確向大眾宣佈一個事實：「我係一個壞咗嘅人。」

設計對白：「我都唔知道我邊度壞咗......」（HK01攝）

【5】鋼鐵奇俠：「I love you 3000.」

發生月份：4月

《復仇者聯盟4》在4月上映。鋼鐵奇俠在這一部電影裏，除了一如過往，表現出強大的戰鬥力和高超的科學知識，他更難得在這一集中，展露出難得一見的父女之情。

在鋼鐵奇俠即使知道面前充滿危險，仍然願意挺身而出之際，他緊緊抱著女兒，並情深對她說「I love you 3000.」，讓不少觀者感到非常感動。

I love you 3000.（《復仇者聯盟4》電影劇照）

【6】陳偉霆：「What do I do to waste my time? Sleeping.」

發生月份：4月

剛由「的士陳」榮升為「飛毯陳」的陳偉霆，向著新的世界重新進發，成為了CHANEL中國腕表的形象大使，並極為自信地以純港式英文拍攝一條廣告。

在廣告裏，他緩緩地讀出一句「What do I do to waste my time? Sleeping. 」，並加上「嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻！」的優雅笑聲，網民怎麼樣也忘記不了。

小編不講太多，嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻！（廣告截圖）

【7】巴士大叔：「你有咩問題？我無問題。你咩問題呀！」

發生月份：5月

這句金句是來自網上突然爆紅的一條片段。在巴士駛進總站，所有乘客都已經下車，卻還有一個巴士大叔停留在巴士入口，不讓司機下車。最令網民捧腹大笑的是，那位大叔一直在問司機：「你有咩問題？我無問題。你咩問題呀！」，與司機無限LOOP，事後更一度成為網路熱話，更被製作成通訊貼圖。簡直是可以名留青史。

你有咩問題？冇問題啊。你有咩問題？冇問題啊。（網民影片截圖）

【8】金鐘站警長：「唔好搞我後面！」

發生月份：6月

多人的地方，例如是地鐵站，大家一定要注意碰撞。事因最近有警察在執行任務時突然轉身，大叫「唔好搞我後面！」，然而當他發現後方只有兩位同事背對著他的時候，場面十分尷尬。沒有因由，這一句卻讓不少人（尤其是男性朋友）都開始擔心自己的「後面」。

這件事件，被網民成為2019年最可怕的靈異事件。難道是接近七月，有淫賤鬼偷偷上了來？看來不要做太多虧心事比較好，要不然，小編擔心自己過不了7月（驚）！

【9】林鄭月娥：「你做行政長官之後，就真係賣咗個身畀香港。」

發生月份：6月

為了緩解民眾對政府的誤會，林鄭月娥看來已經出盡演技，憋出眼淚。她在TVB節目上引述先生的講法：「你做行政長官之後，就真係賣咗個身畀香港。」，留著眼淚，讓看到的市民都忽然感到有點同情。

但我們不要否認她對香港的貢獻，至少，我們應該因為她為了香港，居然拋出身子出來，將自己賣給香港，這份情懷（和一點點的眼淚），就值得我們記一世。

太可憐了......有誰想幫她抹眼淚嗎？（TVB新聞截圖）

【10】盧偉聰：「Can't find the right word.」

發生月份：6月

盧偉聰講話，必出佳句！他於6月，為回應6.13示威活動而舉辦的一場記者會上，講出了不少金句，例如：「我係真心㗎」、「大家唔好笑！」等等，而這一句英文名言，在2019年只過了半年，就已經讓網民封為年度金句了，可見其可笑程度！

這一句「Can't find the Right word」又是一句萬能Key。大家記得與朋友聊天時，不知道要回應甚麼的時候，大家就可以說出這一句了！

設計對白：「笑咩啊！唔準笑！」（HK01攝）

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行，一起來見證大專歌王的誕生！

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