【年度金句】盤點2019上半年十大難忘金句　「唔好搞我後面！」

轉眼間,2019年就已經過了一半。整整6個月的時間,無論社會還是娛樂圈,都發生了很多大事。隨著時間過去,或許我們不會記得整件事情的發生經過,但事件當中卻有一些金句,讓人銘記心中。

《開罐》為大家精選了10句金句,讓回顧一下2019年上半年的大小事件。不知道大家還記不記得這些金句呢?我們一齊來看看!

HK01攝

【1】大帥哥:「誰大誰惡誰正確」

發生月份:1月

2018無綫節目巡禮13部劇集之一——《大帥哥》在2019年1月大結局,其中的名言「誰大誰惡誰正確」更是城中熱話,因為其「萬能Key」的屬性而成為大眾的口頭禪。這一句金句,更可以取代「你講曬啦!」和「你話咩就咩喇!」。點解?因為「誰大誰惡誰正確」囉!

「依度我話事!」(《大帥哥》劇照)

【2】網民改歌:2月14顛沛流離,2月14曲折離奇

發生月份:2月

2月14日,可以說是單身人士的噩夢。據「情侶去死去死團」的格言:「對抗『戀愛資本主義』社會風氣」,以往大眾在2月14日,或許會選擇買光電影票,或者去單人匹馬去情侶餐廳。

然而,從這一年的2月14日開始,或許可以唱著這首由連登巴打合作改的歌——《眼紅日》,用你美妙的歌聲趕退正在拍拖的情侶。

小編打算每年2月每天去尖沙咀海旁唱。有沒有人Join?(LIHKG討論區截圖)

【3】網民改歌:「勝利佢藏有管制藥」

發生月份:3月

同樣是改歌,這一首《重犯利(勝利佢藏有管制藥)》完美表現出YG娛樂公司作為韓國最大型藥局的身份。

從BIGBANG的TOP吸食大麻,到勝利藏有管制藥,還有他捲入性騷擾及性交易等等爭議,網民將「YG藥局」的各種醜聞都包含在這首歌。最近iKON的隊長B.I.也被爆出吸毒事件,看來這首歌在未來,很有可能有更新版!

網民戲稱YG娛樂公司為YG藥局。(影片截圖)

【4】許志安:「我係一個壞咗嘅人」

發生月份:4月

本來許志安和鄭秀文被稱為「香港絕無僅有的童話」,但當許志安完美展示如何與黃心穎「安心偷食」,很多人都驚訝道:「童話已經幻滅!」

眼見事情已經在社會上形成不少的風波,許志安立刻召開記者會。雖然不知道是生理上還是心理上的問題,但他的確向大眾宣佈一個事實:「我係一個壞咗嘅人。」

設計對白:「我都唔知道我邊度壞咗......」(HK01攝)

【5】鋼鐵奇俠:「I love you 3000.」

發生月份:4月

《復仇者聯盟4》在4月上映。鋼鐵奇俠在這一部電影裏,除了一如過往,表現出強大的戰鬥力和高超的科學知識,他更難得在這一集中,展露出難得一見的父女之情。

在鋼鐵奇俠即使知道面前充滿危險,仍然願意挺身而出之際,他緊緊抱著女兒,並情深對她說「I love you 3000.」,讓不少觀者感到非常感動。

I love you 3000.(《復仇者聯盟4》電影劇照)

【6】陳偉霆:「What do I do to waste my time? Sleeping.」

發生月份:4月

剛由「的士陳」榮升為「飛毯陳」的陳偉霆,向著新的世界重新進發,成為了CHANEL中國腕表的形象大使,並極為自信地以純港式英文拍攝一條廣告。

在廣告裏,他緩緩地讀出一句「What do I do to waste my time? Sleeping. 」,並加上「嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻!」的優雅笑聲,網民怎麼樣也忘記不了。

小編不講太多,嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻!(廣告截圖)

【7】巴士大叔:「你有咩問題?我無問題。你咩問題呀!」

發生月份:5月

這句金句是來自網上突然爆紅的一條片段。在巴士駛進總站,所有乘客都已經下車,卻還有一個巴士大叔停留在巴士入口,不讓司機下車。最令網民捧腹大笑的是,那位大叔一直在問司機:「你有咩問題?我無問題。你咩問題呀!」,與司機無限LOOP,事後更一度成為網路熱話,更被製作成通訊貼圖。簡直是可以名留青史。

你有咩問題?冇問題啊。你有咩問題?冇問題啊。(網民影片截圖)

【8】金鐘站警長:「唔好搞我後面!」

發生月份:6月

多人的地方,例如是地鐵站,大家一定要注意碰撞。事因最近有警察在執行任務時突然轉身,大叫「唔好搞我後面!」,然而當他發現後方只有兩位同事背對著他的時候,場面十分尷尬。沒有因由,這一句卻讓不少人(尤其是男性朋友)都開始擔心自己的「後面」。

這件事件,被網民成為2019年最可怕的靈異事件。難道是接近七月,有淫賤鬼偷偷上了來?看來不要做太多虧心事比較好,要不然,小編擔心自己過不了7月(驚)!

【9】林鄭月娥:「你做行政長官之後,就真係賣咗個身畀香港。」

發生月份:6月

為了緩解民眾對政府的誤會,林鄭月娥看來已經出盡演技,憋出眼淚。她在TVB節目上引述先生的講法:「你做行政長官之後,就真係賣咗個身畀香港。」,留著眼淚,讓看到的市民都忽然感到有點同情。

但我們不要否認她對香港的貢獻,至少,我們應該因為她為了香港,居然拋出身子出來,將自己賣給香港,這份情懷(和一點點的眼淚),就值得我們記一世。

太可憐了......有誰想幫她抹眼淚嗎?(TVB新聞截圖)

【10】盧偉聰:「Can't find the right word.」

發生月份:6月

盧偉聰講話,必出佳句!他於6月,為回應6.13示威活動而舉辦的一場記者會上,講出了不少金句,例如:「我係真心㗎」、「大家唔好笑!」等等,而這一句英文名言,在2019年只過了半年,就已經讓網民封為年度金句了,可見其可笑程度!

這一句「Can't find the Right word」又是一句萬能Key。大家記得與朋友聊天時,不知道要回應甚麼的時候,大家就可以說出這一句了!

設計對白:「笑咩啊!唔準笑!」(HK01攝)

