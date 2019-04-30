與女友共度初夜　28歲男生稱龜頭變黑網上求教　杜汶澤留言恥笑

本港性教育常被批評，大學生都可能對性一知半解。一名自稱28歲的男子在facebook專頁「PolyU Secrets」投稿稱，他與24歲女友共度初夜，並在對方體內射精，數日後小便時發現龜頭顏色變黑，在網上詢問原因。帖文引來多人討論，連藝人杜汶澤都留言恥笑。 泌尿科專科醫生陳龍威表示，男子通常割包皮後，由於龜頭多磨擦，角質層變厚，所以有機會變啡，但無論第幾次發生性行為，陰道都不會令龜頭顏色變黑變深。

28歲男生稱首次性行為後發現龜頭變黑，帖文引來多人討論，連藝人杜汶澤都留言恥笑。（資料圖片）

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有男網民本月19日投稿至fb專頁「PolyU Secrets」提問，指自己今年28歲，女友則是24歲，二人日前發生性行為，「大家都係第一次，過程順利，仲喺佢陰道裡面射精」，樓主數日後小便，發現龜頭變黑，詢問「究竟乜原因？係咪男人破咗處之後，龜頭會變深色？」，但未知事件的真確性。

帖文引來多人討論，紛紛笑稱原因是樓主「成個星期都唔沖涼」、「中毒了」，更開玩笑指他「28歲仲上網問，無錢睇醫生？」、「變深色都係其次，準備做爸爸緊要啲」，暗示他有機會令到女友懷孕，更有人認為香港性教育太貧乏，藝人杜汶澤都留言恥笑，笑稱事件與黑頭無異，需要清走。

泌尿科專科醫生陳龍威表示，男子通常割包皮後，由於龜頭多磨擦，角質層變厚，所以有機會變啡，但無論第幾次發生性行為，陰道都不會令龜頭顏色變黑變深。（資料圖片）

泌尿科專科醫生陳龍威表示，龜頭無可能會變黑，如果男子未曾割包皮，龜頭有包皮保護，所以比較淺色，呈粉紅色；但假如割了包皮，由於龜頭多磨擦，導致角質層變厚，所以顏色有機會變深，亦即常見的啡色，無需處理。他指無論發生幾次性行為，陰道都不會令龜頭顏色變黑變深，樓主龜頭有可能因性行為期間抽插，事後變得較紅，稍後回復正常，不會變黑，若有疑問應向醫生求助。

（fb群組「PolyU Secrets」）

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