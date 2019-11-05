俄前妻曬出兒子照片　大馬前元首拒認是生父：「佢唔似我」　

馬來西亞前最高元首穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）的27歲前妻、俄羅斯選美王后沃埃沃季娜（Oksana Voevodina），近日在社交網上載一張男嬰照片，由於男嬰擁有一副亞洲人臉孔，隨即惹起外界揣測是否穆罕默德五世的親生兒子。不過，有傳媒引述消息人士稱，穆罕默德五世否認跟男嬰有血緣關係，甚至直言「他可以是任何亞洲男子的兒子」。

沃埃沃季娜今年5月21日誕下兒子伊斯梅爾‧利昂（Ismail Leon），其後一直透過Instagram更新動態，上周五首次公開兒子的正面照，其中一張相更寫著：「哈囉！我的名字叫伊斯梅爾‧利昂，我5個月大，媽媽非常喜歡我。」然而，從未見過利昂的穆罕默德五世透過律師表示，不清楚自己是否男嬰的親生父親，穆罕默德五世的回應，令他與前妻的私事再度成為網民茶餘飯後的話題。

英國《每日郵報》引述消息人士稱，穆罕默德五世「不認為」男嬰跟自己相似，更毫不留情地說：「他可以是任何亞洲男子的兒子」；報道又謂，穆罕默德五世認為與沃埃沃季娜結婚是人生中「最大的錯誤」。對於有指穆罕默德五世未離婚前已計劃生兒育女，當年得悉妻子懷孕他更感動到落淚，報道稱穆罕默德五世直斥全屬「一派胡言」的謠傳，對此感到氣憤。

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不過，沃埃沃季娜接受訪問時堅稱：「他（男嬰）長得很像父親，有著亞洲人的臉孔。」她不介意兒子接受DNA測試以鑑定親生父親。然而，穆罕默德五世離婚後已重過新生，據報他更勸沃埃沃季娜不要再自欺欺人，勿利用「無辜嬰孩」作為離婚籌碼，盼她能好好生活並另覓丈夫。

二人的關係可追溯至2017年，穆罕默德五世與沃埃沃季娜首次在歐洲見面即墜入愛河，翌年在穆罕默德五世所管治的吉蘭丹州（Kelantan）成婚，5個月後在莫斯科舉行婚禮。在與沃埃沃季娜傳出婚訊後不久，穆罕默德五世作出了驚人的退位決定，成為大馬自1957年獨立以來首位退位的最高元首，當時他更被形容為「不愛江山愛美人」。

《每日郵報》引述皇室消息稱，當日穆罕默德五世是不滿沃埃沃季娜早期生活「毫無尊嚴」，事緣她6年前在一個真人騷節目中，被拍到在泳池與一名男子有親密行為，而有關片段及後被傳媒翻炒。報道又謂，生活向來低調的穆罕默德五世，不滿在莫斯科的婚宴被沃埃沃季娜弄得像娛樂圈的活動，婚宴細節及照片亦被傳媒廣泛報道，認為她是「邪惡」和「報復心重」的女人。二人今年6月辦理離婚手續，而大馬王室3個月後發表聲明，指穆罕默德五世「後悔個人在私生活上的選擇，令到民眾感到困惑。」穆罕默德五世雖然辭去大馬最高元首的職務，但他仍然是吉蘭丹州的蘇丹。