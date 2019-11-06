台男當觀音兵被玩半年　女神懷孕被甩求陪同墮胎　開展毒男復仇記

一名台男在討論區「巴哈姆特」貼文，分享自己當了半年觀音兵的經歷，對方一開始已明言「你努力追我，讓我看看你的決心」，後來發現女神已交男友。台男不忿被當成「工具人」，女神有天突然打來說自己懷孕被拋棄，有望他陪同到婦科墮胎，台男於是展開復仇大計。帖文令許多網民追看，雖然有人讚他「至少沒有當傻子下去」，但有不少人質疑其經歷的真偽，有可能是「幻想文」。

觀音兵復仇記：

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事情後來還沒結束，台男發現女方的弟弟原來早和姊姊決裂，而女神在家中早已不受待見，沒甚麼地位可言，於是和女神弟弟合力惡搞。最後，女神的弟弟在爸媽面前告狀，稱曾被姐姐的男友打，令爸爸氣得換了門鎖，把手機、上網等他們付錢的東西斷掉，「今日之後我們家沒這個女兒」，復仇大計終完成。

網民點睇：

台男的帖文引來許多網民追看，雖然不少人質疑他的經歷、進取的行徑等，但仍然在不停「等更新」、「看完真爽」，還有「同路人」笑稱：「憑甚麼要我們這種清流極品絕世好男人負責，自己造的業自己受。」