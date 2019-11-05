B仔獨留在家險墮門外樓梯　英勇貓星人奮身阻擋獲網民激讚

家長疏忽照顧兒童，隨時出事，有隻醒目喵星人，就成為了一名小朋友的救命恩人。哥倫比亞近日有愛護動物組織於facebook發布片段，顯示學會爬行的小朋友獨留在屋間，唔識死的他險些爬到門口樓梯，醒目貓主子一見他陷入危險，即時撲到對方身上阻止他爬出去，避過意外發生。網民狂讚貓主子英勇又聰明，猶如小保姆，惟同時狠批其父母疏忽照顧，險釀大禍。

最近哥倫比亞一愛護動物組織於facebook發布片段，表示一名小朋友被父母獨留在家，但他險些爬到門口樓梯，醒目主子望到小朋友可能有危險，即撲到對方身上阻止他爬出去，最終才避過意外發生。（fb群組「Fundación Gatos Bogotanos en Adopción ( GABA )」圖片）

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哥倫比亞有愛護動物組織近日於fb上載閉路電視片段，可見有位身穿紅衣的小朋友，在無大人的房中亂爬。片中可見，當時同場的貓主子，不斷監視小朋友的一舉一動，眼看小朋友幾乎爬出屋門外的樓梯，牠意識到對方或有危險，即時奮勇撲出去擋住孩子，又爬上孩子身上阻止，終驚險地阻止了可能發生的墮梯意外。

不少網民稱幸好今次有主子在場，否則不堪設想。（fb群組「Fundación Gatos Bogotanos en Adopción ( GABA )」圖片）

主子撲救小朋友驚險一刻曝光↓↓

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不知危險的孩子，轉身爬回廳中，貓主子見到他的頭幾乎撞上BB床角，又再次撲上前擋住他，兩度救援非常細心。

網民狂讚貓主子超靈敏又醒目，望到小朋友有危險亦能即時阻止，但部份網民指歸根究底是家長的責任，批評讓小朋友獨留在家是不負責任。他們稱幸好今次有主子在場，否則後果不堪設想。

（fb群組「Fundación Gatos Bogotanos en Adopción ( GABA )」）