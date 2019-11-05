竹園遊樂場晾被遭小朋友誤踩　惡女舌戰街坊：我唔啱佢都唔可以踩

秋意濃天氣乾燥，不少人都會晾曬被鋪，惟不是所有地點也適合。日前一名婦人在黃大仙一公屋遊樂場晾曬被鋪時，疑不慎被小朋友誤踩，與在場街坊引發激烈口角，街坊直斥婦人不應在遊樂場晾曬，婦人則聲大夾惡，以一敵眾反駁即使自己有錯在先，小朋友也不應該踩中被鋪，場面火藥味甚濃。睇片網民主持公道齊批婦人自私，「面皮厚到」、「明明自己錯仲覺得好有道理」。

婦人不滿被鋪被小朋友誤踩，與街坊發生激烈口角。（fb群組「香港突發事故報料區」片段截圖）

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日前有網民於facebook群組「香港突發事故報料區」發文，指涉事婦人在黃大仙竹園北村遊樂場設施上晾被，其間有小朋友爬上去玩時，疑不慎誤踩被鋪引來婦人不滿。

從長約1分49秒片段所見，身穿運動服、短褲街坊裝的婦人，叉腰以一敵眾跟街坊對罵，街坊斥她不應在遊樂場上晾被，「你阻住人玩」，婦人即大聲反駁「晾被」及「被小朋友誤踩」是兩回事，不應混為一談，並多次強調自己講道理，「就算我真係唔應該放喺到，你係咪就可以踩上去？」

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有街坊反駁「咁你都知唔可以擺呢到啦」，重申這是小朋友的遊樂設施，「佢（小朋友）點知張被係邊個？可能以為係人哋擺喺到畀人玩」，其後眾街坊勸婦人收起被鋪了事，但婦人繼續開啟「嗌交Mode」，瞪眼投訴正在收拾卻被圍攻，「我講咗一句，跟住你哋全部加把口」，更怒責拍片者「阿姐你拍咩呀？」眾人爭吵驚動保安現身，惟直至片段結束仍未見到婦人移開被鋪。

影片流出後引起網民熱議，不少人都炮轟婦人離譜，「嘈乜啫！小朋友唔小心踩到啫！中Ｘ埋雀屎就真係笑」、「公園係佢屋企呀依家？」，批評婦人亂放被鋪在先，「自己做錯在先，仲覺得自己好有道理」。

雖然不知片中女子是否公屋租戶，惟據現行房署「屋邨管理扣分制」規定，

公屋租戶如在邨內非指定的公眾地方晾曬衣物，如被發現初犯者會被書面警告，一旦再犯隨時會被扣分，如租戶兩年內被扣分數累計達到16分，其租約隨時被終止。

（fb群組「香港突發事故報料區」）