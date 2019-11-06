【英國貨車39屍案】電視台拍攝8人測試由歐洲偷渡英國　結果係…

上個月，英國埃塞克斯郡（Essex）發生了39名非法移民，死於貨櫃車內的慘案，事件引起國際關注。近日英國電視台「第四頻道」（Channel 4）推出全新紀實節目《Smuggled》，首集找來8名自願人士進行實測，拍攝他們運用各種方式，從歐洲偷渡進入英國。沒想到最後，8名本身持有有效英國護照的自願人士都成功入境，這讓外界質疑，當局在邊境管理上是否出現了問題。英國內政部批評第四頻道在周一晚（4日）播出節目「不顧他人感受和不負責任」，電視台反駁指節目關乎重大公眾利益。

參與這項實驗的8名人士，都沒有攜帶護照或使用他人的護照，並以不同的交通方式非法進入英國邊境。（Channel 4《Smuggled》節目圖片）

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參與這項實驗的8名人士，都沒有攜帶護照或使用他人的護照，並以不同的交通方式非法進入英國邊境。節目製作人則假扮成同行旅客陪同，並用隱藏攝影機紀錄下整個「偷渡」的過程。

首先出發的是一對夫妻，62歲卡羅琳（Carolynne）當了35年護士，66歲丈夫大衛（David）則是退休商人。他們租了一輛露營車，從法國北部的康恩（Caen）出發，經英國樸茨茅斯（Portsmouth）的汽車渡輪，前往英倫海峽的檢查站，這是一條偷渡者取道的熱門路線。

妻子卡羅琳一路躲在車內椅子下方。剛開始他們相信在半路會被攔截，後來隨着丈夫越開越遠，最終他們順利來到英國的檢查站。丈夫戴維表示，邊境人員對於車輛的搜查相當草率，「我理解搜查每輛車的方式並不實際，我也發現邊境部隊相當依賴情報和科技，但我仍想知道他們是否有盡力檢查。」最後，兩人還是成功入境。

另外，來自約克郡（Yorkshire）的記者胡拉姆（Khurram），試圖以朋友的護照從荷蘭闖關進入英國。胡拉姆認為，自己的外部特徵與朋友並不相似，再加上朋友持有的為晶片護照，只要一掃描肯定會被發現。然而他竟未被攔阻，先經荷蘭阿姆斯特丹，再從紐卡素入境英國，邊境人員只向他們揮揮手就放行通過。

56歲貨車司機東尼（Tony）則選擇其中較困難的偷渡路線。他駕駛計程車，另一人阿利姆（Alim）藏在計程車車尾一個夾板下，駛上由法國加萊前往英國多佛（Calais-to-Dover）的渡輪。據了解，這條路線將有較密集的巡檢，與先進的掃描器，然而兩人抵達多佛時，當局沒有抽檢到他的車輛，兩人順利入境英國。

最後，25歲的志願者艾許（Asher），選擇了最危險的偷渡方式，以橡皮艇橫渡英倫海峽。即使艾許是帆船、獨木舟和汽艇教練，海上經驗豐富，但乘坐在簡陋的橡皮艇上，行經天氣、海象不佳的海域，依然讓他心驚膽跳，「在公海中，不懼怕是不可能的。在整個旅途中，我幾乎都感到恐懼」。

最終艾許花了8小時、航行約112公里成功抵達英國。他指以前看過偷渡者的圖片，一隻橡皮艇「本來可以容納4、5個人，但他們坐了25個人」，可見偷渡者的處境十分危險，他也理解檢查的困難，「邊境部隊正在盡力而為，但是到底該如何阻止每艘穿越海峽的遊艇，小艇或摩托艇？」

上個月，英國埃塞克斯郡（Essex）發生了39名非法移民，死於貨櫃車內的慘案，事件引起國際關注。（資料圖片）

8個參與的志願者最後都成功「偷渡入境」，他們都認為若是有心人士有意走私違禁品、偷渡非法移民，邊境將無法過濾，讓英國處於危險之中。英國內政部則回應，稱邊境的部隊主要是以情報主導，並以犯罪分子為目標，「節目的參與者，皆為英國護照持有人。當有理由懷疑涉及犯罪時，我們會進行嚴格檢查，去年邊境五萬宗拘留和拒絕入境就是證明。」

（綜合）