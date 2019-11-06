台北街頭驚見辣妹背部幾乎全裸　屁股掛狐狸尾巴　網民急求正面照

穿着火辣走在街上總是令人多看幾眼，日前台灣一名網民在台北淡水逛街時，看到一個「背部幾乎全裸、身材高挑」的辣妹，並背下其背影。不過當樓主貼到網上詢問有沒有人知道她是誰，沒想到，網民揭開真相令人大吃一驚。

身材高䠷的女子背部幾近全裸，下半身着超短牛仔熱褲，後方更掛上一個狐狸尾巴。（「爆廢公社」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名網民在facebook群組「爆廢公社」貼出圖片，只見一名身材高䠷的女子，背部幾近全裸，下半身穿上超短牛仔熱褲，盡顯一雙纖幼長腳，屁股位置更掛着一條狐狸尾巴，走在熱鬧的老街上，引來不少路人關注。樓主指出「只拍到背面，有人有正面照嗎？」

原來，照片中這位「辣妹」其實是偽娘網紅「小Bee」，他已經是一名42歲的大叔，對女裝打扮十分狂熱，平時更會穿戴F級的義乳出門，因此自稱「大奶酥」。他亦常在社交網頁分享女裝的圖片。

原來，照片中這位「辣妹」其實是偽娘網紅「小Bee」。（「爆廢公社」fb圖片）

帖文一出，網民紛紛留言「腿很美」、「超讚的身材」、「每個人都有獨特的穿着」、「本人超親切的，期待下一次巧遇」，不過亦有人覺打扮不太好看，「男扮女裝沒什麼，但是露成這樣到底有什麼美感」。

（fb群組「爆廢公社」）