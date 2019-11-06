【慎入】棄類固醇藥膏　每周沖涼一次　濕疹男皮膚不再「落雪花」

濕疹是難以根治的皮膚病，惟英國一名男子聲稱採用「去水治療法」（no moisture therapy），即是一周只淋浴一次，以及棄用醫生處方的類固醇藥膏，結果意外地治好纏擾他十多年的濕疹，臉上皮屑不再像雪花般飄落。

來自倫敦的32歲濕疹患者羅維（Jonathan Rowe），18歲那年首次發現臉上有一小片長出濕疹，但當時沒有特別理會，豈料濕疹範圍不斷擴大，隨後6年身上逐漸長滿紅疹，日常生活飽受影響。每次濕疹發作，羅維都痕癢難當，任職銀行的他因此要經常請假。

過去十多年，羅維試過在皮膚上塗上溫和類固醇藥膏，以及服用類固醇藥物「潑尼松龍」（Prednisolone）和壓抑免疫系統的藥物「環孢素」（Cyclosporine），但上述由醫生處方的藥物均治標不治本。羅維說：「一旦停止用藥，濕疹情況會變得愈來愈嚴重，身上、臉部、頸部、背部、雙臂和雙腿都會有。」病發令他感到非常不舒服，甚至完全控制了他的生活。

「不管塗上多少藥膏也沒用」

此外，濕疹患者服食上述藥物也有可能產生副作用，增加身體受感染，以及患皮膚癌、腎病和肝衰竭的風險。羅維稱：「我擔心服食『環孢素』後可能出現的副作用，要定期驗血檢查肝臟和腎臟功能。」他也試過用非類固醇類藥膏普特皮（Protopic），但塗上皮膚後12小時常有種似灼傷的感覺，可是一旦停用藥物，病情隨即復發。「我發現濕疹的嚴重程度持續惡化，不管我塗上多少藥膏也沒用，因我的皮膚已不受控制。」

羅維苦尋良方都無法根治濕疹，直至去年在網上讀到關於「棄用外用類固醇」（TSW）的文章，於是試用「去水治療法」，即是突然斷用含類固醇的藥物，以及透過每天只喝一公升水、每周只洗澡一次且每次不多於２分鐘，同時不使用任何護膚產品來「欺騙」身體自我調節體內水分；羅維還決定不浸浴，每晚7時後不喝水，進食更多蛋白質食物以補充流失的蛋白質，但他的做法並不被皮膚科醫生接受。

+ 4 + 3 + 2

羅維表示，剛開始停用藥物後皮膚脫落、滲水、長水泡和紅腫，身體還出現眼睛發炎、脫髮、睡眠困難和食慾不振等問題，但經過一段時間適應，感覺自身的皮膚變得非常光滑，不再有破損和皮屑脫落的問題；羅維變得更有自信，他強調：「我的皮膚從來沒有如此好過，日常生活也不再受影響。」