七大戒口食物　加外洗內服配方　中醫教你應付春季濕疹

春天來臨，天氣時冷時熱，亦是濕疹容易大爆發的季節。註冊中醫師倪詠梅指春天是冷熱交錯的季節，加上香港為臨海城市，濕度特別高，導致濕疹情況更嚴重。 想紓緩濕疹，首要是戒口，倪醫師列舉出七大戒口食物，及提供外洗及內服配方，亦建議濕疹人士要保持心情平穩。

倪醫師指在中醫角度來看，濕疹是風、濕、熱三種病邪屈在皮膚而起，而濕疹、敏感性皮膚在冷熱空氣交錯大的季節亦容易爆發，她又指出濕氣是向下行，在濕度高的日子濕疹會集中在下肢、小腿、腳彎和手肘出現。她建議睡前可以把房間抽濕，把床褥和被單盡量弄乾。 除了濕度，空氣污染程度越高亦容易令皮膚不適，根據環境保護處的資料，香港的空氣質素在春季會較為嚴重，在這些日子最好穿著長袖衣物。另外，心情亦是影響濕疹的其一因素，倪醫師指春天是肝主令的季節，肝氣會升發，而心情煩躁時肝火會上升，以及肝風內動，因而帶來「風」和「熱」兩種病邪及帶起濕疹。

濕疹人仕應小心進食

戒口是紓緩濕疹的主要方法之一，倪醫師指在日常生活和應診時，都看過不少飲食不當的案例，例如有媽媽見小孩經常面青口唇白，又或希望小孩發育更好而提供鹿茸、瑪卡、高麗參、人參雞湯等補品：「吃補品後會造成『血熱』狀態，濕疹會發得特別嚴重，如果皮膚本身無大礙，血熱亦會讓濕疹出現機會提高。」

她又記得一次外出膳時，看見旁邊的媽媽正為有嚴重濕疹的小孩挑選食物，千揀萬揀後卻選了最差的菜式：「菜單上有牛、高脂肪的食物，最後媽媽選了煙燻三文魚沙律給小孩，在西醫角度看這的確很健康，但在中醫角度看，三文魚本身已有高脂肪含量，放涼後跟沙律都是生冷食物，生冷食物傷脾，容易生濕，發作期間應避免食用。」

竹筍屬生發食物。 七大戒口食物 倪醫師表示戒口的宗旨簡單來說就是低油低糖，不吃發物及刺激性食物，她又特別提醒不應吃發物，如竹筍、無鱗魚(鱔、鰻等)、蜆、鵝、韭、蔥、蒜、莞茜等等，因為春天是生發的季節，本身已有生發之氣，再吃發物會加劇濕疹問題。 1. 醃製發酵類食物 應徹底禁忌人工色素、人工調味、發酵、醃製、不新鮮等食物。例如泡菜、酸菜及醃漬食品。 2. 辛辣刺激食物 不要吃薑、蔥、蒜、辣椒、花椒、胡椒等辛辣刺激食物耗陰助陽，刺激濕疹。 3. 生熱動血食物 發物：如竹筍、無鱗魚(蟮、蟃等)、蜆、鵝。 生熱動血食物：牛肉、羊肉、蔥、薑、蒜、韭菜等。 4. 高脂類食物 高脂類食物能產生大量熱能，使內熱加重。高脂肪如牛油、忌廉、全脂奶等牛奶製品、肥肉、雞皮、豬油、動物內臟等。 5. 海鮮 腥發之物可令生濕生熱，常見的腥發之物是海產品，如蝦、蟹、鰻、帶魚、蠔等。(有鱗魚除外) 6. 補品補藥 有些傢長生怕發育期的孩子營養不夠，於是拼命進補，實際上這是一種錯誤的想法。因為補藥大多為熱性之品，補後使人內熱加重，更易誘發 濕疹 。例如鹿茸、燕窩等。

不論是青提子、香印提子還是綿花糖提子，提子在水果中屬高果糖類。 7. 高糖食物 過多糖份會傷脾，脾不能運化水濕，讓脾胃運化水濕功效下降，引致內濕增加，帶發濕疹。因此飲食中要戒糖，除了台式飲品、瓶裝紙包裝飲料，過甜的水果如提子、糖果、朱古力亦應少吃。根據食物安全中心資料，每100克連皮提子含14克糖（近3粒方糖），她建議濕疹人士可多吃蘋果、梨、橙（皆為每100克約有10克糖）等正氣的水果。