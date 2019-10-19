47歲台女眼皮出斑被誤診為濕疹　色斑擴散至胸頸先知係皮肌炎！

台灣47歲林姓女子因眼皮突出現紅紫色斑，日前先到住家附近診所就診，原判定為濕疹，但藥物治療後卻無減緩跡象，色斑甚至擴展到脖子和胸前，林女焦急地四處求醫，直到赴台北慈濟醫院皮膚科，才確診為「皮肌炎」，藥物治療後順利控制住病情，目前定期回診追蹤。

台灣慈濟醫院皮膚科醫師陳志斌表示，林女除了眼皮、脖子和胸前等部位外，手背指關節也有紅紫色皮疹，遂進行皮膚切片，皮肌炎是一種自體免疫疾病，患者的免疫系統會攻擊皮膚和肌肉等器管，具體病因尚未明朗，40至60歲為好發年齡層，女性罹患皮肌炎的機率是男性的2到3倍。

前港姐冠軍馮盈盈亦曾經受濕疹困擾。（IG@crystalfyy）

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陳志斌指出，皮肌炎主要侵犯皮膚和肌肉；若侵犯到皮膚，會造成上眼皮、臉頰兩側、頸部、前胸範圍及手背指關節出現紅紫色皮疹的情形；若侵犯到肌肉，較典型的症狀為近端肢體無力，易導致手抬不起來、無法爬樓梯等情況，嚴重者甚至可能侵犯肺臟、心臟、食道等器官，造成呼吸困難、心律不整和吞嚥困難等症狀，且有併發癌症的可能性。

陳志斌說，皮肌炎無法根治，需終身服藥。急性期發作時必須使用全身性類固醇予以治療，當症狀和緩後，則以免疫調節劑來控制病情；而皮肌炎具光敏感性，患者需注意防曬，防止患部惡化；且因有合併癌症的可能性，建議確診病患定期健檢，防患未然。」

陳志斌提醒，皮肌炎時常被誤診成濕疹、脂漏性皮膚炎或酒糟性皮膚炎，若身上出現不痛不癢的不明紅疹，務必及早就醫，以免延誤治療。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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