泰少年沉迷打機　父一開房門驚見兒子跪電腦前離奇猝死

很多青年都喜歡玩電腦遊戲，不過沉迷電腦遊戲則可能危害健康。泰國烏隆他尼府一名17歲少年長期沉迷玩電玩，父親與他約定不能忽略學業，因此成績都一直相當優異，不料，近日父親走進兒子房間時，竟發現兒子以「下跪」的離奇姿勢，猝死在電腦桌前。

近日父親走進兒子房間時，竟發現兒子以「下跪」的離奇姿勢，猝死在電腦桌前。（เกาะติดสถานการณ์และอุบัติเหตุ fb圖片）

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該名少年就讀烏隆他尼府一所私立技術學院，由於他上中學後就迷上電玩，常常整天都坐在電腦前，一步都不離開，父親與他約定，若因打電玩造成學業問題，就會禁止少年玩電腦，而少年為了繼續打電玩，在校成績一直以來都保持優異。

驗屍報告則指出，少年被發現時，至少已死亡8到10小時，死因為「心臟衰竭」。（เกาะติดสถานการณ์และอุบัติเหตุ fb圖片）

不過，令人難過的是，少年父親日前到兒子房間，一打開門竟看見兒子面部朝下、以詭異的「跪姿」倒在電腦桌前，嚇得他連忙報警。警方接報到場，經調查結果顯示，少年身上並無任何外傷，初步排除他殺可能，而驗屍報告則指出，少年被發現時，至少已死亡8到10小時，死因為「心臟衰竭」。

少年父親認為兒子太沉迷於電玩世界，導致這憾事發生。烏隆他尼府醫院主任納隆（Narong Thadadet）則表示，父母不該讓孩子長時間坐在電腦前，應多帶他們到戶外走走、接觸大自然，並教導「正確的時間規劃」，例如使用電腦1小時候，就該起身休息10至15分鐘，以及適時飲水及進食。