【好人好事】迷途小鹿海中愈游愈遠　獲捕蝦船員帶上船返回岸邊

大海中竟有隻鹿在游水？美國緬因州一艘捕龍蝦船日前在哈里森沿岸休憩時，發現一隻鹿竟在海中游蕩，而且愈游愈遠。船員擔心鹿的安全於是展開救援，他們把鹿抱上船並帶牠上岸。不少網民大讚船員的善舉，有關的帖文在短短三日已獲得逾8000個讚好。

他們把鹿帶上船後，鹿在船上一直蜷縮在甲板的一角。（Ren Dorr fb圖片）

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船長多爾（Ren Dorr）及船員道林（Shaun Dowling）和薩克斯特（Jared Thaxter）在離岸約5英里的海上，見到一隻鹿，牠的頭冒出水面，並愈游愈遠。多爾指，「不能讓這個可憐的傢伙被淹死，所以我們把牠帶到船上。」把鹿帶上船後，他們花了約30分鐘駛到附近一個沙灘，期間鹿蜷縮在甲板一角，船靠近沙灘時，他們再把鹿放下水，讓牠自行游回陸地。

船靠近沙灘時，船員再把鹿放下水，讓牠自行游回陸地。（Ren Dorr fb圖片）

帖子至今已獲8000多個讚好，不少網民大讚船員們有愛心，留言說「做得好！」，也有人猜測鹿的來頭。有人懷疑鹿或因遇上獵人捕殺於是跳進海中，另有人認為牠試圖越河與同伴會合。