哈士奇偷手機連拍25張高清照　網民：iPhone 11 Pro Max就是厲害

撰文：聯合新聞網
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許多人家中都有毛小孩陪伴，然而家長事務煩忙，時常需要將毛小孩獨自留在家中，這時，就是他們放飛自我的時光了～
有位馬來西亞的網友表示，有天忘記帶手機出門，留守家中2歲大的哈士奇「貝莉莉」，立刻對這支手機興起莫大的好奇心，等到主人回家找到手機時，發現相簿內竟多出二、三十張「少女自拍照」，差點嚇暈！
2歲大的哈士奇「貝莉莉」是台灣的網紅犬。（Facebook@balibabybailey）
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有些網友則忍不住發出「手機竟然還活著嗎……」的喟嘆，表示自家狗狗是直接把手機咬爆，讓貝莉莉的主人慶幸表示「謝天謝地麻麻的手機保住了」、「沒咬手機也沒滴口水在上面」。之後主人也應觀眾要求，把貝莉莉的自拍美照上傳到臉書相簿，讓網友們都能欣賞到她「纖毫畢露」的高清美照。（拍得真的好清楚啊）
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是說，本編好奇想問一下－－貝莉莉到底是怎麼開啟相機功能噠XDDD
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