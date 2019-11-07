港人大灣區置業獲豁免限制　內地網民「暴動式」不滿：唔公平！

特首林鄭月娥昨日在北京出席粵港澳大灣區建設領導小組會議後，宣布會上通過16項惠港新措施，包括豁免港人在大灣區9個城市買樓限制，無需提交工作證明及繳社保即可在當地置業。港人反應如何未可知，惟大陸網民卻強烈不滿，質疑措施對他們不公平，「會哭的孩子有奶喝嗎？」、「一個兩制就是搞特權」，亦有人擔心會令當地樓價急升。

特首林鄭月娥昨日宣布落實大灣區16項惠港措施。（資料圖片）

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林鄭月娥昨日表示過去數月香港雖受社會動盪困擾，但政府一直積極跟進大灣區建設工作，並宣布落實16項惠港措施，當中包括便利港人在大灣區置業，豁免在當地繳交個人稅或社保等「限購」安排，亦無需提供在當地工作及學習證明，便可在大灣區9個城市買樓，與當地大陸居民享同等待遇。公佈措施前，港人需在境內工作或讀書至少1年，才符合資格在當地置業。

港人將來在大灣區置業可豁免在當地繳交個人稅或社保等「限購」安排，亦無需提供在當地工作及學習證明。（視覺中國）

有關消息公布後，引起大陸網民「暴動式」反彈，紛紛批評此舉對他們不公平，「中國老實人就是這樣被欺負」、「廣東不歡迎，八成港人心裡都看不上內地，憑什麼要給它們優待」、「一個兩制就是搞特權」，又質疑「會哭的孩子有奶喝嗎？」亦有人擔心此措施會令當地樓價急升，「炒完香港炒內地了」。

新措施惹來大陸網民「暴動式」不滿：

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大陸網民如此激動，是因為根據現時內地各大城市的限購令，大灣區各主要城市對本地戶籍居民和非本地戶籍居民，推出不同的限購措施，如在廣州、珠海及深圳，非當地戶籍家庭需連續供5年以上社保或個人所得稅，才合資格買樓；非佛山戶籍人士，則需須連續供1年以上繳納社保或個人所得税，才能在當地置業。

（綜合）