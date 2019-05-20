【大灣區筍工】深圳殯儀館請人抬屍？夜更日薪1600人仔但要求膽大

政府常鼓勵香港青年參與大灣區發展，或真筍工處處。有網民分享招聘廣告，深圳有殯儀館高薪聘請「扛屍搬運工」，日更800元人民幣一天，返夜更薪金雙倍，但只限20至40歲男士，又強調要請「膽大的人」，難免令人生出恐怖的聯想。惟不少網民都笑言有興趣，認為「見鬼好過做窮鬼」，稱如返夜更月入4萬人仔不是夢。

不少網民質疑招聘廣告要求見工者膽大有玄機，有人認為窮鬼比真鬼恐怖，笑言極想應聘。（電影《有客到》劇照）

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這張網上瘋傳的招聘廣告，聲稱是深圳寶安區殯儀館聘請「流動式扛屍搬運工」，負責托運屍體到火葬場，開出日更薪金800元人民幣一天，返夜更日薪更達1600元人民幣，而且是日結，但要求應聘者為20至40歲男士，不接受高血壓患者，又離奇提醒「身體有異常的別去後果自負」，強調要招膽大的人。

網傳深圳請抬屍工，網民為高薪稱不怕撞鬼。（twitter「坐看群魔亂舞」圖片）

雖然不知有關工作是否仍在請人，但網民看後都笑言可說是筍工，如選夜更返一個月26日，隨時月薪逾4萬元人民幣，至於會否撞鬼，不少人都覺得不是問題，「變窮鬼之後，真鬼都怕你」、「窮都未驚啦，驚執屍抬屍？」，也有人覺得廣告中強調日結或有伏，「寫明日結，或無屍抬就無工開」。

也有人認為再高薪但命仔最緊要，「幾高都無用，分分鐘被污糟嘢吸曬陽氣，容易折壽」。