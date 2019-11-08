軍服配日本武士刀　台男發現爺爺70年前舊照　揭不為人知往事

祖父輩的故事口耳相傳，有天找出他們的黑白舊照，可能又會發現一些鮮為人知的往事。日前，一名台灣網民整理家中舊物時，找出爺爺在日治時期的舊照，看見他穿軍服拿武士刀，和其他軍人合照，原來爺爺曾當日本兵。然而，據他所知爺爺是一名執業已久的中醫，從沒提起這段往事，感嘆「我也找不到答案了」。帖文引起許多人的共鳴，紛紛分享祖父輩故事，原來日治時期被迫當兵的台灣人不在少數，但也有人提醒長輩不想提起往事，「我阿公聽說去過南洋，不好的回憶，他不愛說這件事」。

台男在整理舊物時，發現爺爺穿日本軍服及持武士刀的照片，但爺爺生前從不提起這段往事。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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台男日前在fb群組「爆廢公社公開版」發帖，談到整理東西時找到爺爺的舊照。他小時候對爺爺的印象就是個中醫，聽聞爺爺曾當軍醫官，可惜家裏知道爺爺過去的人都已經去世。從他上傳的照片可見，爺爺穿着一身綠色日軍軍服和軍帽，戴着一副圓型眼鏡，雙手握着武士刀的刀柄。另一張照片是張黑白照，一群人手上都拿着雙管步槍，全副武裝和獵犬合照。

他還發現爺爺拿槍全副武裝的照片。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

台男驚訝爺爺原來當過日本兵，他們一家以住是住在苗栗的客家人，後來移居到花蓮鳳林，只聽過爸爸說，爺爺曾和白崇禧、楊森將軍去山上打獵。在台男的記憶中，爺爺是一名中醫，以往幫很多人看病，也不追討診金，行醫有德還拿過第二屆華陀獎，一共生9個孩子，總覺得爺爺的一生是傳奇故事，但他在日治時期經歷過什麼，已經找不到答案了。

網民看到帖文都呼籲樓主要好好保存照片，「這些照片代表你爺爺已經不只是你爺爺了，他已是我們臺灣歷史的一部分」。爺爺一直無告訴樓主自己當過日本兵，有人推測可能因為當過日本兵，身份較敏感，台灣光復後避居花蓮，才能避過228事件和白色恐怖。

網民分享祖父輩日治時期經歷：

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照片亦令許多人分享起祖父輩的故事，當年的台灣人「是被抓去打仗，不是當兵，沒得選」，日治時期很多台灣人要到菲律賓幫日本打仗，大部分都死在當地，「能回來真的命很大 一般不是戰死就是殉國」，因為台灣兵比日本人的地位低很多，「都是被拉去做戰術性炮灰的」。

（fb群組「爆廢公社公開版」）