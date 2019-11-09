日本服務業態度世界第一？台網民一句引共鳴：看到大陸人臉色更差

日本服務業的敬業精神令人佩服已經不是新聞，不過近日有網友表示，有些人即便去東京也經常遇到店員態度愛理不理的狀況，讓他不禁詢問「日本的服務業態度真的以比台灣好嗎？」文章一出也引起許多網友熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，他覺得不論哪個國家服務業都很辛苦，但因為偶然問起去過日本的同事，即便是東京也經常遇到服務人員態度愛理不理的狀況，更別說大阪和東京又差了一個量級。過去日本給人的印象是以客為尊，「お客様は神様です」（客人就是神），但原PO想詢問，日本的服務業態度真的比較好嗎？

過去日本給人的印象是以客為尊，「お客様は神様です」（客人就是神），但原PO想詢問，日本的服務業態度真的比較好嗎？（聯合新聞網授權使用）

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原PO也表示，其實台灣服務業在華人圈也效法日本以客為尊這點，相較於香港和大陸，以及除去少數比較江湖氣的店和店員，台灣服務業態度算是頂級的，原PO也說，「這不由得有點毀掉我對日本的想像」。但他也詢問網友們，想請問了解日本的版友是不是真的這樣，還是純粹只是個案呢？

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