星二代再為IKEA事件致歉　網民震怒爸爸反撐：是個潛力無窮的巨星

台灣藝人李興文的25歲長子李堉睿日前夜潛IKEA拍攝全裸惡搞影片，引發軒然大波，2日二度赴警局表示「希望能與IKEA和解」，豈料又再度引來網友痛罵。

李堉睿於11月6日在Youtube上一段自製影片，再度就事件致歉。（Youtube@馬克斯WillDoIt）

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6日李堉睿突然在youtube放上一段自製影片，影片一開始先是放上各大電視媒體新聞出現他名字的片段，接著便衣衫整齊地在鏡頭前道歉並鞠躬認錯：「希望能夠與IKEA達成和解，並幫助扭轉形象，希望藉由此次的前車之鑑，不會再有任何人效法。」

李堉睿道歉後，鏡頭接著轉向與爸爸李興文一同上車的畫面，他表示正前往公司開會，過程中他還問李興文：「爸爸你知道怎麼樣跟他們講，就是介紹我嗎？」只見李興文無奈地回：「你是一個潛力無窮的巨星，OK，可以了吧！」讓李堉睿聽了超暗爽地說：「我是一個巨星，又是一個演員，又是一個嘻哈歌手，我可以演警察、軍人、神經病，我還可以演...我覺得我可以演男一啦！」

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最後，李堉睿也再次提到這次IKEA事件澄清原先只是想帶給大家歡樂，「也許每個人的點不一樣，下次我再做的時候，我會去審慎認真的評估。」，並表示不會忘記把握這次機會，在影片中宣傳自己的社群媒體，朝著網紅的目標邁進。

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