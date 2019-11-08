24歲台女從來無月經？醫生檢查私處發現驚人真相：只凹進去一點點

月經所帶來的不適及疼痛感，從青春期就困擾著女網友們！一名24歲身材高挑的OL，走進診間主訴「月經從沒來過」，雖然在16歲時曾就診，但因醫師認為「可再觀察」就此遺忘。踏入職場後不受經期纏身生活自在，卻在交男友有了性行為後感到不放心而就醫，沒想到醫師一驗染色體，竟發現驚人事實，讓陪診閨蜜表情好複雜。

月經沒來別高興得太早！婦產科名醫陳保仁在《醫師好辣》節目中分享剛擔任主治醫師時收治的個案，一名24歲身高近170公分的豐滿正妹，皮膚白皙、毛髮乾淨走入診間，主訴「月經從沒來過」，一問之下發現從小單親的她，成長過程中少了媽媽當顧問，自16歲時發現「那個沒有來」學校老師就建議她就醫，被醫師診斷為原發性沒有月經認為「再觀察一下」，後來繼續唸書也漸漸遺忘。

醫生表示該名24歲台女私處「大概只有2公分出頭一點點」。（Youtube@醫師好辣）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

直到踏入職場後，該名女子感覺到沒月經所帶來的自在感，也不以為意，直到交了男友後驚覺「月經怎麼都沒來？」不放心才就醫。陳保仁先替她以超音波檢查，發現「真的沒子宮」，上面沒發育出來，內診又驚見她的私密處只有「凹進去一點點」，上2/3部分沒有長，底下長度也只有2公分出頭，僅常人的一半。即使生理構造出現異常，但女子的性生活仍順利無礙。

陳保仁此時內心衍生第二個想法－陰陽人，其中一種又稱為「男性荷爾蒙不敏感症」，原指胚胎是個男生，必須接受男性荷爾蒙刺激，才會往男性分化，若她為男性胚胎「46,XY」但未受男性荷爾蒙刺激，仍會變為女體。推測該名女子在母體內有受到男性荷爾蒙刺激，但體內卻沒有該接受體，就算給予刺激卻接收不到指令，仍會使她完全發育為女生。

陳保仁此時內心衍生第二個想法－陰陽人，其中一種又稱為「男性荷爾蒙不敏感症」。（Youtube@醫師好辣）

陳保仁一驗染色體，發現女子真的為「46,XY」男性染色體，由於體內完全接收不到男性荷爾蒙刺激，使她完全發育為女生，加上沒有一般女生會受男性荷爾蒙在中間平衡與刺激，因此更有女人味。但讓醫師尷尬的是，女子後來由閨蜜陪診看報告，「我就說你報告出來，可是很特別，她說沒有關係，我就傻傻說『你染色體出來，你是男生』！」讓她當場傻眼。

雖然隨後也告知後續治療，但陳保仁說，隱約感覺到一旁長相較普通的閨蜜，眼神「由驚訝轉為高興」的感覺。也讓他體悟到，未來遇到重要檢查結果，雖然已取得患者同意「可以說」，但也要學聰明將非家屬通通支開，避免現場氣氛陷入尷尬。

【相關圖輯：簡易計算月經量是否正常▼】

+ 2

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】