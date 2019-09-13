唔再高先兆？　醫生：陰囊深色、有月經　第二性徵預告剩一年發育

現代人孩子生得少，家長煩惱卻更多，連身高都講究，不少人會帶孩子去給醫師檢查。其實醫師觀察，大部分家長是太早就多慮了，其實只要在身高在生長曲線3到5%以下，或是除非有性早熟的症狀才需要來檢查。要注意的是，如果開始出現陰囊顏色變深，月經來潮等第二性徵，代表大約只剩下一年時間可以長高了。

台灣馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師丁瑋信表示，有些家長主觀覺得孩子太矮，有的甚至要求自費打生長激素的，但其實孩子身高屬正常範圍，也沒有符合生長激素適應症的疾病，不需要白花錢。

把握青春期的最後長高機會，可以適度做一些讓骨骼乘載體重的運動，例如跳繩、打球、慢跑。（聯合報授權使用／資料圖片）

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丁瑋信說，家長可以參照孩子年齡的生長曲線，建議如果身高落在3到五5%以下，或是生長太慢（四歲到青春期前，一年長高小於四公分）、性早熟（女孩八歲前／男孩九歲前出現第二性徵），才需要就醫檢查。

亞東醫院骨科部兒童與矯正骨科主任藍宗裕表示，受到飲食西化、環境荷爾蒙影響，家長確實要注意性早熟的問題，因為一旦青春期開始，能夠長高的時間就進入倒數。藍宗裕表示指出，青春期性徵發展可以分為五個階段，在前三個階段可以說是快速長高的最後階段，腿和脊椎的骨骼都還會繼續發育。

藍宗裕指出，一旦進入性徵發育的第四階段以後，能繼續長高的時間只剩大約一年，而且只會在脊椎部分略為長高而已。在性徵發育的第四階段，女性特徵就是初經來潮，男性特徵則包括陰莖寬度增加、腺體發育，睪丸和陰囊持續變大、陰囊外部皮膚變黑。

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丁瑋信表示，如果能從小注意飲食營養、規律運動、充足睡眠等生活習慣，青春期前後其實不需要特別做什麼改變，孩子都會健康成長。如果很想要趁青春期結束前再長高一波，藍宗裕建議，可以適度做一些讓骨骼乘載體重的運動，例如跳繩、打球、慢跑。

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