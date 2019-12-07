日本哥基走諧星路線　食飯瞓覺都Chok樣　表情愈醜愈多粉絲

哥基短短的四肢跟圓滾滾的屁股幾乎是人見人愛，更有人稱哥基就是「少女殺手」，追女仔只要帶上牠絕對沒錯！但這隻來自日本岡山的哥基相當不一樣，雖然Gen一樣有著標準哥基外觀，但牠骨子裡根本是一位諧星。

雖然Gen有著標準哥基外觀，但他骨子裡根本是一位諧星。（IG@genthecorgi）

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Gen是一位帥氣可愛的四歲日本男孩，Gen牠本身有著一雙水汪汪大眼，所以每次只要太興奮的時候就會看起來非常猙獰，而牠那一系列跑步、吃東西時的眼睛快撐爆的表情深受網友喜愛，因此他的主人開始放上各種Gen猙獰表情包，原本就相當有人氣的Gen瞬間累積更多粉絲。

尤其網友最愛Gen吃飯的樣子，圓潤的小臉卡在汽車頭枕之間，再加上那強烈想吃到的慾望，又讓Gen呈現猙獰的模樣，你說這萌到不行的表情怎麼會讓人不愛上Gen呢！想必Gen的主人都沒想過原來醜照更吸引網友的注意吧！

尤其網友最愛 Gen 吃飯的樣子，圓潤的小臉卡在汽車頭枕之間，再加上那強烈想吃到的慾望，又讓 Gen 呈現猙獰的模樣，你說這萌到不行的表情怎麼會讓人不愛上 Gen 呢！（IG@genthecorgi）

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人家Gen雖然是一位相當有潛力的諧星，不過顏值的部分也不輸網路上那些有幾百萬粉絲的哥基，話說Gen不管左看右看都像是彭于晏等級的巨星對吧！Gen看起來樂觀又天真，其實一出生就有慢性腎臟疾病，Gen的主人非常努力積極的照顧牠 ，真的是一位非常有愛的主人呀！

結語： 搭編就是一位標準哥基控，各種花色的哥基搭編都愛到不行，雖然如此搭編還是鼓勵大家領養代替購買喲，照顧一隻哥基不是想像中的簡單，如果真的下定決心後就要陪伴牠們一輩子喲！

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