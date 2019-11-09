33歲大叔戀17歲村花　猛追到其他後生仔唔敢追　結婚29年仍舊甜蜜

男女年紀差太遠，要父母同意婚事不容易，在上個年代就難上加難。越南河內一名64歲阿伯，33歲時對鄰村的17歲「村花」一見鍾情，展開猛烈追求，天天站在女神家門，未來外父雖然極為反對，也慢慢「屈服」，也嚇到一班年輕男生不敢前去追求，後來在女神18歲時拉埋天窗。二人結婚29年，女兒Mai Anh 受訪時道出這段愛情故事，現在還是甜蜜非常，看得網民高呼「沒嫁錯」。

越南一名男子33歲時愛上只有17歲的女生，瘋狂追求下娶得美人歸。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

現年64歲的Hoa，當年踏入30歲之齡都找不到結婚對象，去到33歲時，巧遇鄰村17歲少女Thuy，對她一見鍾情，希望娶她為妻。Thuy因為長得漂亮被封為「村花」，身邊不乏追求者，多數是同村或鄰村的年輕人，當時的人普遍早婚，所以父親並不阻止Thuy和一班男生接觸，希望她早日有好歸宿。

Thuy父母要求不高，希望女婿有責任感，能賺錢養活家庭就好，豈料來了Hoa這名大叔。Thuy父母得悉Hoa想求婚後非常憤怒，當場罵走了他。不過，Mai Anh 說父親很執着，「他每天站在外公家門口」，要送她自己摘的花或者小手工，不時被旁人取笑。

二人結婚29年，生了4名子女家庭幸福。（網上圖片）

Mai Anh 續稱，奇就奇在那時如果有其他男生來追求母親，都會被母親趕走，正因如此村民們開始傳言其母親愛上了Hoa，而Hoa的猛烈追求，也令村裏其他男生不敢再追，後來父親還常常踩單車接送母親。

Thuy父母雖對Hoa有點改觀，但還是覺得二人年紀差太遠，而且人到30還未婚一定有問題，一度要求女兒分手，否則趕出家門。甚至乎，Thuy的姊妹們都反對二人繼續發展，更稱如果她堅持下去，姊妹間以後不會見面。不過，因為Thuy不願分手，Hoa也誠意十足，父母終同意婚事。Thuy 18歲那年就答應結婚，19歲舉行婚禮，因為家裏有很多兄弟姊妹，早點結婚可以減輕家裏的經濟負擔。

今年二人已結婚29年，育有4名子女，Mai Anh說爸爸現在還維持送花習慣，經常約會，父親有時很嚴肅，但為人很坦誠，以前很努力工作來供養孩子，現在孩子慢慢長大，他和媽媽常雙雙旅遊。她又提到自己小時候出去玩，常有人會問「你在和爺爺玩嗎」，但其實那是她爸爸。從照片所見，Thuy現在還很漂亮，一家人亦過得幸福，網民紛紛讚她當年「沒嫁錯」，又笑問他爸爸為何可以送足29年花，「開花店都會忘記吧」。

（綜合）