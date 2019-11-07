男人一年可「無視」伴侶說話388次　英研究：忽視後果可以好嚴重

大家有否試過叫另一半做家務，但卻叫極都無反應？不少人可能會以「選擇性失聰」一笑置之，但英國一項研究發現，每10個受訪者中，便有7個人相信伴侶有「選擇性聆聽」的問題；而男性一年可無視戀人說話388次，平均每星期可超過7次，女性每年則有339次。

英國一項研究發現，每10個非單身受訪者中，便有7個人相信另一半有「選擇性聆聽」的問題，當中男性尤其頻繁。（OnePoll圖片）

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英國聽力測試中心（Scrivens Hearing Care）最近發表研究報告，表示在2000名成年受訪者中，近七成半人認為另一半會「選擇性聆聽」自己的說話。不過，專家提醒，無視另一半說話並非單單因為懶惰，而有可能是他們出現聽力困難的徵兆，呼籲社會不應忽視。

專家提醒，戀人無視另一半說話並非單單因為懶惰，而有可能是他們出現聽力困難的徵兆。（資料圖片）

研究指出，逾半受訪者認同另一半「選擇性聆聽」的問題或出於聽力阻礙，四成七受訪者稱伴侶會喃喃自語，約三分一人稱伴侶會借助讀唇以了解清楚他們的說話，但其實上述都是聽力困難的徵兆。另外更有約四成人認為伴侶出於聽力困難，在聚會上未能聽到別人的說話而遭遇社交挫折。

聽力學者表示，「我們大部分人都經歷過選擇性聆聽，無論是『被告』或『原告』，撇除開玩笑，選擇性聆聽可能是喪失聽力的徵兆」。學者警告，假如大家繼續忽視，喪失聽力問題可引致抑鬱、孤立和癡呆症。

（綜合）

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