騙徒稱助尋走失銀狐犬　要求付醫藥費才可接回　醒目狗主一招識破

毛孩走失可能是每個主人最擔心的事，但竟有人利用主人徬徨的心企圖騙財。有網民的寵物銀狐犬兩個月前外出寄宿期間走失，只好製作尋犬告示希望增加與愛犬重逢的機會，不料卻被騙徒有機可乘。該網民在facebook群組稱昨日接到陌生人傳來訊息，聲稱尋到全身受傷的狗狗，指已代為帶到診所求醫，要求主人先付醫藥費才可接回，幸好主人及時察覺不妥，一招識破對方不致被騙。

銀狐犬嘟嘟兩個月前外出寄宿期間走失，主人Emma非常擔心，只好製作印有嘟嘟相片及其聯絡資料的單張，期望找回愛犬，沒料卻引來騙徒注意。（Emma提供）

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銀狐犬嘟嘟兩個月前因主人外遊，暫時送到青衣寄宿，但期間不幸走失，至今仍未尋回，主人Emma非常擔心，只好製作印有嘟嘟相片及其聯絡資料的單張，期望找回愛犬，沒料卻引來騙徒注意。

Emma說，昨日早上收到WhatsApp訊息，對方聲稱尋到走失的嘟嘟，指牠被發現時已滿身傷痕，故即時帶往獸醫診所求醫，又稱可以提供嘟嘟的相片作為證明。雖然感到緊張，但Emma亦未有衝動行事，她向對方表示可即時接回嘟嘟，並詢問診所資料，對方則要求Emma提供嘟嘟的晶片號碼。

醒目主人擊退騙徒過程：

Emma提供嘟嘟晶片的頭6位數字及登記主人資料，對方指資料正確，遂詢問她能否負責相關治療費用，要求她先付款再接回嘟嘟，避免出現「走數」情況導致損失。

當時Emma感覺到不妥，要求對方提供晶片的最後3個數字確認，但對方卻以「費事阻住醫生」為由拒絕，她再提議先通知診所，見面時確保她付清醫療費才能接回嘟嘟，不料對方竟稱已付清費用，更指：「如果你都唔想接返嘟嘟就由佢。」

Emma製作印有嘟嘟相片及其聯絡資料的單張，卻被騙徒有機可乘。（Emma提供）

Emma接受《香港01》查詢時表示，嘟嘟走失後已將其晶片資料寄往多間診所，指出即使診所如沒有收到愛犬的資料，獸醫看見全身受傷的動物也會感到懷疑及檢查晶片查詢主人資料，「如果我係診所姑娘，可能報咗警懷疑有人虐狗了」。

她又指，如對方有心想獲得晶片資料，只要上愛協網頁查閱走失動物資料便可，而非以不同藉口拒絕，因此認為對方是藉尋犬一事企圖行騙，故向對方提出待他接回嘟嘟後才「一手交錢一手交狗」，而對方亦似乎得知事敗，僅稱「我留返自己養」便沒再回覆。

Emma感覺到不妥，要求對方提供晶片資料確認，最終發現遇上騙徒，嘟嘟至今仍未尋回。（Emma提供）

不少同為毛孩主人的網民得知事件都感到驚訝，直指事件是有意詐騙，狠批騙徒利用主人緊張寵物的心情，更有網民稱認得相關電話號碼，直指對方是慣犯，「正人渣！佢呢啲人想欺騙人哋金錢不特止，仲要傷咗人哋嘅心」、「太可惡，唔見狗狗已經好心痛，仲咁嚟搵錢」、「呢個人好幾次係咁喇，之前上網睇過一樣，勁衰」。

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有網民則建議遇到同樣情況時可報警處理，「你可以報警告佢偷你隻狗，因為佢講你隻狗喺佢度，仲話晶片號碼正確，最尾話自己養」、「啲語氣十足綁匪：『你個仔喺我度，交錢！唔信就算，等收屍！』」、「當佢真係搵到隻狗，佢咁樣都好似勒索。如果佢講大話，根本搵唔到隻狗，佢就係欺詐！樓主有佢電話號碼，盡快報警」。