中佬下體持續變大　炫耀一輩子沒這麼大過　醫生檢查後：必須切掉

正常來說男人去到40歲早已停止發育，下體不會突然「再發育」。台灣一名男子因為下體不斷變大求醫，半炫耀半認真說自己的生殖器不斷在長大，搞到褲子都拉不起，「這輩子沒這麼大過」。醫生檢查發現，他的生殖器根本沒有變大，而是包皮長了皮膚癌不斷在增生，必須要切掉，結果又變回原來的尺寸。

台男年過40，但下體不停變大，令褲子都拉不起來。（示意圖／資料圖片）

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台灣節目《醫師好辣》近日邀請了家庭醫生陳柏臣分享，他曾接觸一名40多歲的男病人，翻查病歷，病人30多歲時因性功能障礙求醫，需要定時服藥治療，不過這次該名病人求診的原因是人到中年，生殖器竟然不斷長大。

病人稱近半年來下體一直變大，還炫耀下體大到褲子都拉不起來，「這一輩子沒有這麼大過」，又表示自己已經知足，「可不可以這樣子就好，不要再長下去」。醫生覺得奇怪，為病人檢查後發現他開心得太早，原來他的生殖器根本沒長大，出問題的是皮膚，他的包皮位置長了皮膚癌。

台男下體不停變大，生活造成影響，求診問如何停止變大。（示意圖／資料圖片）

陳醫生解釋，因為包皮出現皮膚癌，導致前端位置皮膚不停增生，才會有下體變大的錯覺，事實上生殖器並沒長大，而且情況已拖延半年，他建議病人馬上把增生的皮膚切除，結果下體又回到原來的尺寸。

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