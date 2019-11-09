V臉網紅直播狂吃美食　一年暴增30公斤　雙下巴大媽照嚇壞網民

網絡直播盛行，為了增加知名度和訂閱人數，不少主播都各出奇謀，但想當網紅或者要付出代價。近日微博流傳一組照片，指內地一名快手直播主靠「吃」吸人氣，一年後體重竟激增30公斤，由尖尖下巴變圓潤臉蛋，令網民直呼誇張！

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這名靠吃爆紅的女生，是內地直播網絡「快手」的主播「大夢夢紀錄美食」，近日有微博網民就貼出她這一年來的身材變化，從照片可見，本來擁有V臉尖下巴的她，短短一年間竟逐漸變得圓潤，最後V臉完全消失，還有個明顯雙下巴。

據指，「大夢夢紀錄美食」在快手直播中擁有21.4萬名粉絲，她於簡介中寫道，自己是一名90後的雙胞胎媽媽，為了做直播從60公斤吃到90公斤，但卻完全不感到後悔，「因為我認識了更多的朋友，付出就會有回報。」

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+ 7 + 6 + 5

驚人照片迅即引起網民熱議，有人質疑「是一開始用濾鏡，後面沒用了？」，但有網民則認為「看法令紋就知道是真的發胖了，不是美顏的問題」、「美顏都幫不到了」，又紛紛留言稱「原來直播主真的在吃，其他都是『吐播』」、「看來她是老實人啊！良心主播」。