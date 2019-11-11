為仔女健康用戒煙儲錢法　4年勁儲4.5萬港元　台爸：感覺滿賺的

吸煙對身體有害之餘亦都影響家人，台灣有爸爸就分享戒煙4年經驗，成功儲下超過17.6萬台幣（約4.5萬港元），向其他人推薦這一個「戒煙儲錢法」。台爸的行為得到不少人讚賞，說他願意為家人戒煙「超棒的！」

台爸分享「戒煙存錢法」，說自己一想吸煙就會存2至3枚50元硬幣，4年過去成功儲到17.6萬台幣。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台爸曾在facebook群組「爆廢公社」上分享自己的真人真事，說自己有一套戒煙儲錢法，只要一有吸煙的想法就會自罰2至3個50元的台幣硬幣（約12.9港元），戒煙4年至今已經儲下超過17萬台幣。不過曾有網民質疑，50元硬幣有不少假幣，真正儲到的數字可能少很多。

台爸為了一對子女的健康，決心戒煙。（資料圖片）

台爸最近將錢拿去存款機點算，硬幣數字總共有3527個，當中只有3個假幣，即存款實數為176,200台幣（約45,349港元），「（假幣）比想像中的還少」。他建議如果也有人想用戒煙儲錢法的話，「可以放心存50塊囉」，也祝各位想戒煙的人都可以成功。

原來台爸戒煙事跡曾經接受過媒體訪問，現時23歲的他會決定戒煙是因為不想一對子女會吸到二手煙，「今天說戒，隔天就沒再抽了，沒有什麼抽少一點慢慢戒」。他又說這段時間沒有買煙，省下了超過13萬台幣（約3.3萬港元），「這樣一來一往我賺到近31萬耶，感覺還滿賺的！」

（綜合）

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