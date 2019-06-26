美公司推電擊減肥手帶Pavlok　偷吃零食即被電　戒煙戒賴床一樣得

國外推「Pavlok電擊手環」，幫助你戒掉壞習慣，透過偵測你的行動適時傳達電流，阻止你的行為，心動不如馬上行動，快放入購物車！

除了有助「減肥」，「電擊手帶」亦有鬧鐘功能。（IG@pavlok）

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國父革命多次才成功，終於也要迎來減肥成功的那天了嗎？國外發明一項產品「Pavlok電擊手環」，可以偵測到偷吃零食、咬指甲等壞習慣，當你做這些事時便釋放電流，提醒你不可以這麼做。

這款手環不僅可以設定鬧鐘，更能協助你戒掉壞習慣，但必須先與手機App做連結，並從「嗶嗶聲」、「震動」、「電擊」三種模式中選擇一種提醒方式，看到電擊模式千萬別緊張，手環所釋放的電流很微量，對人體是絕對沒有傷害的，但是突如其來的電流絕對會讓你飽受驚嚇。

雖然電擊聽起來相當駭人，但發明者透露：「電擊的力道就像是『摸完地毯上的襪子後再摸門把』的靜電感」，並不如想像中如此強烈，但在電擊的反饋後，每當不自覺地做壞習慣前，會自然而然地不想被電而減少惡習發生的頻率。

電擊的力道就像是『摸完地毯上的襪子後再摸門把』的靜電感。（IG@pavlok）

目前「Pavlok電擊手環」僅在亞馬遜Amazon網站販售，售價199美元。雖然價錢頗高，但今年盛夏就靠它來抑制壞習慣，偷吃零食、咬手指等通通戒掉的話，也是滿值得的。官方表示，如今已有超過五萬人利用手環，打破吸菸、睡過頭等壞習慣。

「Pavlok電擊手環」售價199美元。（IG@pavlok）

產品推出引起網友熱議，紛紛樓上揪樓下、媽媽揪阿姨的想購入：「好東西該買」、「覺得四肢都要帶...」、「戒菸就用這個」、「如果故障會被電到哭吧！」、「這是一個再買要剁手的概念」

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